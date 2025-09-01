Το κρανίο των Πετραλώνων που προβληματίζει τους επιστήμονες - Δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

Το παράξενο κρανίο βρέθηκε από επιστήμονες στο σπήλαιο των Πετραλώνων και πιστεύεται ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 300.000 ετών.

Γνωστό ως κρανίο των Πετραλώνων, στη Χαλκιδική δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι δεν προέρχεται από τον Homo sapiens (εμάς) ή τον Νεάντερταλ.

Το κρανίο των Πετραλώνων βρέθηκε με σταλαγμιτικό ορυκτό σχηματισμό στο μέτωπό του, δίνοντάς του την εμφάνιση κέρατος μονόκερου.

Εμφανίζονται όταν στάζει νερό από την οροφή του σπηλαίου, δημιουργώντας μικρές κατασκευές καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών.

Το κρανίο, το οποίο βρέθηκε από τον ντόπιο Χρήστο Σαριανίδη το 1960, εθεάθη να είναι κολλημένο στον τοίχο της σπηλιάς.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι είχε κολλήσει εκεί λόγω ασβεστίτη, ένα ορυκτό που βρίσκεται συνήθως σε σπηλιές, και το αφαίρεσαν από το κρανίο.

Μόλις μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκτέθηκε για να το δουν όλοι.

Το κρανίο υποβλήθηκε σε εκτεταμένες δοκιμές για να διαπιστωθεί πόσο χρονών ήταν και από πού ακριβώς προήλθε.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να χρονολογήσουν τον ασβεστίτη στο «σχεδόν πλήρες κρανίο» να είναι τουλάχιστον 277.000 ετών.

Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι 295.000 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασβεστίτης άρχισε να σχηματίζεται γύρω στο τελευταίο μέρος της εποχής του Μέσου Πλειστόκαινου της Ευρώπης.

«Η απόδοση μιας ηλικίας στο σχεδόν πλήρες κρανίο που βρέθηκε στο σπήλαιο των Πετραλώνων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικής σημασίας», ανέφερε η ομάδα. «Αυτό το απολίθωμα έχει βασική θέση στην ευρωπαϊκή ανθρώπινη εξέλιξη».

Η χρονολόγηση υποδηλώνει ότι το δείγμα είναι πιθανό μέλος ενός πρωτόγονου, εξαφανισμένου ανθρωποειδούς που συνυπήρχε με τον Homo neanderthalensis.

«Από μορφολογικής άποψης», έγραψε μια ομάδα με επικεφαλής τον γεωχρονολόγο Christophe Falguères του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας στη Γαλλία. «Το ανθρωποειδές των Πετραλώνων αποτελεί μέρος μιας ξεχωριστής και πιο πρωτόγονης ομάδας από τον Homo sapiens και τους Νεάντερταλ και η εκτίμηση της νέας εποχής παρέχει περαιτέρω υποστήριξη για τη συνύπαρξη αυτού του πληθυσμού παράλληλα με την εξελισσόμενη γενεαλογία των Νεάντερταλ στο ύστερο Μέσο Πλειστόκαινο της Ευρώπης».

Το κρανίο των Πετραλώνων φαίνεται να ανήκει σε ένα άτομο Homo heidelbergensis, ένα είδος που έχει συζητηθεί το χρονοδιάγραμμά του στην ιστορία μας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κρανίο παρουσιάζει ομοιότητες με ένα κρανίο που βρέθηκε σε μια σπηλιά στο Kabwe της Ζάμπια.

Το κρανίο Kabwe είναι περίπου 300.000 ετών και έχει ταξινομηθεί ως ανήκον στον Homo heidelbergensis.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να ζήσει στην Ευρώπη μαζί με τους Νεάντερταλ, την εξαφανισμένη ομάδα που είναι οι μόνοι αρχαίοι ανθρώπινοι συγγενείς μας.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί πιστεύουν ότι χρονολογούνται πριν από τους Νεάντερταλ και ήταν μια πιο πρωτόγονη ομάδα ανθρώπων.

Ο Homo heidelbergensis έζησε μεταξύ 300.000 και 600.000 χρόνια πριν στην Αφρική, με μέρος του πληθυσμού του να μεταναστεύει στην Ευρώπη.

Τα δόντια του κρανίου αποκαλύπτουν ότι πιθανότατα ανήκε σε νεαρό άνδρα, καθώς ήταν ελαφρώς φθαρμένα, σύμφωνα με τον συγγραφέα της μελέτης, καθηγητή Chris Stringer, ανθρωπολόγο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, μιλώντας στο Live Science.

Ωστόσο, η σωστή εύρεση του ακριβούς είδους και του χρονοδιαγράμματος είναι δύσκολη, καθώς το θέμα έχει συζητηθεί από την ανακάλυψή του πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες στην εφαρμογή μεθόδων φυσικής χρονολόγησης σε προϊστορικά δείγματα», παραδέχτηκε η ομάδα.