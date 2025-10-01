Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

Θαμμένα σε ασβεστόλιθο για περισσότερα από 325 εκατομμύρια χρόνια, στα βάθη του Εθνικού Πάρκου Mammoth Cave, στο Κεντάκι, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα απολιθωμένα υπολείμματα δύο προϊστορικών ειδών καρχαριών που δεν είχαν ξαναδεί.

Η σημασία του ευρήματος είναι τεράστια καθώς φωτίζει μια άγνωστη εποχή που η Βόρεια Αμερική ήταν βυθισμένη κάτω από μια τροπική εσωτερική θάλασσα.

«Αυτά τα απολιθώματα δεν είναι μόνο εντυπωσιακά άθικτα, αλλά αμφισβητούν επίσης αυτό που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για την πρώιμη εξέλιξη των καρχαριών», δήλωσε ο Δρ Vincent Santucci, ανώτερος παλαιοντολόγος στο NPS, ο οποίος βοήθησε στην επίβλεψη της συνεχιζόμενης έρευνας των πάρκων πλούσιων σε απολιθώματα των ΗΠΑ.

«Προσφέρουν ενδείξεις για την ποικιλομορφία των ειδών, τη συμπεριφορά των αρπακτικών και τον τρόπο λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι δεινόσαυροι».

Troglocladodus και Glikmanius

Τα δύο είδη έχουν ονομαστεί Troglocladodus trimblei και Glikmanius careforum και ανήκουν στην εξαφανισμένη ομάδα καρχαριών που είναι γνωστοί ως ctenacanths. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους καρχαρίες, οι κτενακανθοί είχαν ραχιαία αγκάθια σε σχήμα χτένας - πιθανώς για άμυνα ή επίδειξη - και δεν δείχνουν άμεση καταγωγή με κανένα σύγχρονο είδος.

Το Troglocladodus trimblei, το μικρότερο από τα δύο, είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα και διχαλωτά δόντια, υποδεικνύοντας μια μοναδική στρατηγική κυνηγιού που πιθανότατα ταιριάζει σε λεία με μαλακό σώμα ή γρήγορες ενέδρες. Ο ξάδερφός του, Glikmanius careforum, πιστεύεται ότι ήταν πιο επιθετικός, με ένα συντριπτικό δάγκωμα ικανό να σπάσει τα οστά και ακόμη και τα σκληρά κελύφη των ορθόκωνων, μιας εξαφανισμένης ομάδας μαλακίων που μοιάζουν με καλαμάρια.

Το Σπήλαιο Μαμούθ είναι το μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων στη Γη, που εκτείνεται σε πάνω από 676 χιλιόμετρα μέσα από στρώματα αρχαίου ασβεστόλιθου. Το σταθερό περιβάλλον του με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο βοήθησε στη διατήρηση των υπολειμμάτων με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με το NPS Fossil Inventory, αυτή η διατήρηση είναι που κάνει το σύστημα των σπηλαίων μια κρίσιμη τοποθεσία για τη συνεχιζόμενη παλαιοντολογική έρευνα.

«Το σπήλαιο λειτούργησε σαν μια φυσική χρονοκάψουλα», είπε ο Benji Paynose, ο οποίος συνέβαλε στις ανακατασκευές απολιθωμάτων. «Όσον αφορά την παλαιοβιολογία, αυτό είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε μια προϊστορική σκηνή εγκλήματος».

