Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

Δύο είδη που ανήκουν σε μία εξαφανισμένη ομάδα καρχαριών, που προϋπήρξε των πρώτων δεινοσαύρων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου
X/twitter
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θαμμένα σε ασβεστόλιθο για περισσότερα από 325 εκατομμύρια χρόνια, στα βάθη του Εθνικού Πάρκου Mammoth Cave, στο Κεντάκι, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα απολιθωμένα υπολείμματα δύο προϊστορικών ειδών καρχαριών που δεν είχαν ξαναδεί.

Η σημασία του ευρήματος είναι τεράστια καθώς φωτίζει μια άγνωστη εποχή που η Βόρεια Αμερική ήταν βυθισμένη κάτω από μια τροπική εσωτερική θάλασσα.

«Αυτά τα απολιθώματα δεν είναι μόνο εντυπωσιακά άθικτα, αλλά αμφισβητούν επίσης αυτό που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για την πρώιμη εξέλιξη των καρχαριών», δήλωσε ο Δρ Vincent Santucci, ανώτερος παλαιοντολόγος στο NPS, ο οποίος βοήθησε στην επίβλεψη της συνεχιζόμενης έρευνας των πάρκων πλούσιων σε απολιθώματα των ΗΠΑ.

«Προσφέρουν ενδείξεις για την ποικιλομορφία των ειδών, τη συμπεριφορά των αρπακτικών και τον τρόπο λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι δεινόσαυροι».

Troglocladodus και Glikmanius

Τα δύο είδη έχουν ονομαστεί Troglocladodus trimblei και Glikmanius careforum και ανήκουν στην εξαφανισμένη ομάδα καρχαριών που είναι γνωστοί ως ctenacanths. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους καρχαρίες, οι κτενακανθοί είχαν ραχιαία αγκάθια σε σχήμα χτένας - πιθανώς για άμυνα ή επίδειξη - και δεν δείχνουν άμεση καταγωγή με κανένα σύγχρονο είδος.

Το Troglocladodus trimblei, το μικρότερο από τα δύο, είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα και διχαλωτά δόντια, υποδεικνύοντας μια μοναδική στρατηγική κυνηγιού που πιθανότατα ταιριάζει σε λεία με μαλακό σώμα ή γρήγορες ενέδρες. Ο ξάδερφός του, Glikmanius careforum, πιστεύεται ότι ήταν πιο επιθετικός, με ένα συντριπτικό δάγκωμα ικανό να σπάσει τα οστά και ακόμη και τα σκληρά κελύφη των ορθόκωνων, μιας εξαφανισμένης ομάδας μαλακίων που μοιάζουν με καλαμάρια.

Το Σπήλαιο Μαμούθ είναι το μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων στη Γη, που εκτείνεται σε πάνω από 676 χιλιόμετρα μέσα από στρώματα αρχαίου ασβεστόλιθου. Το σταθερό περιβάλλον του με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο βοήθησε στη διατήρηση των υπολειμμάτων με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με το NPS Fossil Inventory, αυτή η διατήρηση είναι που κάνει το σύστημα των σπηλαίων μια κρίσιμη τοποθεσία για τη συνεχιζόμενη παλαιοντολογική έρευνα.

«Το σπήλαιο λειτούργησε σαν μια φυσική χρονοκάψουλα», είπε ο Benji Paynose, ο οποίος συνέβαλε στις ανακατασκευές απολιθωμάτων. «Όσον αφορά την παλαιοβιολογία, αυτό είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε μια προϊστορική σκηνή εγκλήματος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάσι Βεντούρα για Diddy: «Βλέπω εφιάλτες, φοβάμαι ότι θα θέλει εκδίκηση»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

13:16ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας, σε κάθε ηλικία - Συμβουλές από έναν ειδικό

13:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας

13:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για Μεντιλίμπαρ και οι σκέψεις για ενδεκάδα

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

13:02ΦΑΡΜΑΚΟ

Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Nετανιάχου «τζογάρει» με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η ευκαιρία στο εξωτερικό και το ρίσκο σιο εσωτερικό

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με τα εικονικά τιμολόγια: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην εξάρθρωσή της - Δείτε πού είχαν κρύψει 499940 ευρώ σε μετρητά (video)

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Τατσόπουλος: «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι»

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

12:47LIFESTYLE

«Μεγάλη χίμαιρα»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς που όλοι περιμένουμε

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο βουνό της Γης

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

12:28WHAT THE FACT

Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ