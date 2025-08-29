Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

Το μυστηριώδες κρανίο δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Το κρανίο στο Σπήλαιο των Πετραλώνων

Επιστήμονες από διεθνή ομάδα ερευνητών, με τη συμμετοχή Ελλήνων, πλησιάζουν στην επίλυση ενός εκ των μεγαλυτέρων μυστηρίων της παλαιοανθρωπολογίας: την ταυτότητα του αρχαίου κρανίου που ανακαλύφθηκε στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, στη Χαλκιδική. Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων χρονολόγησης, οι ερευνητές προσδιόρισαν την ηλικία του κρανίου με πρωτοφανή ακρίβεια, φέρνοντας στο φως κρίσιμες πληροφορίες για την ανθρώπινη εξέλιξη στην Ευρώπη.

Η ανακάλυψη που προκαλεί σοκ

Το κρανίο, που βρέθηκε το 1960 από τον Χρήστο Σαριαννίδη, αρχικά έδινε την εντύπωση ενός εξωγήινου πλάσματος, καθώς ένας μεγάλος «σταλαγμίτης» προεξείχε από το κεφάλι του. Αυτός ο σχηματισμός, που είχε συγχωνευθεί με το κρανίο λόγω της συσσώρευσης ασβεστίτη, αποτέλεσε το κλειδί για τη νέα μελέτη. Οι επιστήμονες, χρονολογώντας τον ασβεστίτη που είχε αναπτυχθεί απευθείας πάνω στο απολίθωμα, κατάφεραν να προσδιορίσουν την ηλικία του μεταξύ 277.000 και 295.000 ετών.
Η προηγούμενη χρονολόγηση, που κυμαινόταν από 170.000 έως 700.000 χρόνια, ήταν πολύ λιγότερο ακριβής και είχε προκαλέσει έντονες επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Η νέα αυτή έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Human Evolution", προσφέρει την πιο αξιόπιστη χρονολόγηση μέχρι σήμερα.

Γέφυρα στην ανθρώπινη εξέλιξη

Το κρανίο δεν ανήκει σε Homo sapiens ούτε σε Νεάντερταλ, αλλά σε ένα πιο πρωτόγονο είδος, πιθανότατα τον Homo heidelbergensis. Ο Homo heidelbergensis θεωρείται πρόγονος τόσο των Νεάντερταλ στην Ευρώπη όσο και των Homo sapiens στην Αφρική, γεγονός που καθιστά το εύρημα των Πετραλώνων κεντρικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κρανίο ανήκει σε νεαρό ενήλικα αρσενικό, με βάση τα χαρακτηριστικά και τη φθορά των δοντιών. Η εποχή που έζησε, η ύστερη Μέση Πλειστόκαινος, ήταν μια περίοδος με δάση και υγρό κλίμα στην Ευρώπη, όπου ο Homo heidelbergensis κυνηγούσε μεγάλα ζώα και πιθανότατα χρησιμοποιούσε τις πρώτες τεχνικές για την επεξεργασία του δέρματος.

Παρά την πρόοδο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τελική επιβεβαίωση της ταυτότητας του κρανίου θα απαιτήσει περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, η νέα μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη κατανόηση του αρχανθρώπου των Πετραλώνων, ενός από τα πιο σπάνια και σημαντικά απολιθώματα στην ιστορία της ανθρωπολογίας.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

