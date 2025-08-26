Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Δεν ανήκει στο είδος μας»

Το μεγάλο μυστήριο του Αρχάνθρωπου των Πετραλώνων φαίνεται ότι επιλύεται από την επιστήμη! Ο λόγος, για τη σπουδαία ανακάλυψη του Άρη Πουλιανού, στη Χαλκιδική, που συντάραξε τον κόσμο, αλλάζοντας -κατά κάποιες εκτιμήσεις- όσα γνωρίζουμε για την προϊστορία του ανθρώπου και αμφισβητώντας κατεστημένες αντιλήψεις περί της... αφροκεντρικής θεωρίας προέλευσης του ανθρώπου.

Όπως αναφέρεται σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου στην επιθεώρηση Journal of Human Evolution, οι ερευνητές χρονολόγησαν το μυστηριώδες κρανίο που βρέθηκε στο σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική, καταλήγοντας ότι ανήκε σε μια αρχαία ανθρώπινη ομάδα που ζούσε παράλληλα με τους Νεάντερταλ.

Το κρανίο, από το οποίο αναπτύσσεται ένα σταλαγμίτης, ανακαλύφθηκε το 1960 κολλημένο στον τοίχο του σπηλαίου και από τότε έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων επιστημονικών διαφωνιών ως προς την ηλικία και την ταξινόμησή του. Η ανάλυση ασβεστίτη που είχε δημιουργηθεί πάνω στο κρανίο έδειξε ότι είναι τουλάχιστον 277.000 ετών. Η εκτίμηση αυτή περιορίζει προηγούμενες χρονολογήσεις, που κυμαίνονταν από 170.000 έως 700.000 χρόνια.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων έζησε στην Ευρώπη της Πλειστοκαινικής εποχής, δίπλα στους Νεάντερταλ, αλλά ανήκε σε διαφορετικό ανθρώπινο είδος, γνωστό ως Homo heidelbergensis.

Ο παλαιοανθρωπολόγος Κρις Στρίγκερ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι το εύρημα είναι διακριτό τόσο από τον σύγχρονο άνθρωπο (Homo sapiens) όσο και από τους Νεάντερταλ. «Η νέα χρονολόγηση επιβεβαιώνει την επιμονή και συνύπαρξη αυτού του πληθυσμού με την εξελισσόμενη γενεαλογία των Νεάντερταλ στη Μέση Πλειστόκαινο Ευρώπη», ανέφερε.

Το κρανίο θεωρείται ότι ανήκε σε άνδρα, πιθανότατα νεαρό ενήλικο, όπως δείχνει το μέγεθος και η φθορά των δοντιών. Η ηλικία του προσδιορίστηκε μέσω της μεθόδου ουρανίου-σειράς, η οποία μετρά τον ρυθμό μετατροπής του ουρανίου σε θόριο μέσα στον ασβεστίτη. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι ο σχηματισμός ασβεστίτη ξεκίνησε περίπου πριν από 286.000 χρόνια, οδηγώντας σε μια σχετικά ασφαλή εκτίμηση ηλικίας γύρω στα 300.000 χρόνια.

Η εκτίμηση αυτή συνάδει με προηγούμενη ανάλυση του ίδιου ερευνητή και συνεργατών του για το κρανίο Kabwe από τη Ζάμπια, το οποίο είχε χρονολογηθεί στα 299.000 χρόνια και επίσης κατατάσσεται στον Homo heidelbergensis.

«Το απολίθωμα αυτό είναι συγκρίσιμο με το δείγμα από τη Ζάμπια και θα τα κατέτασσα και τα δύο στον Homo heidelbergensis», κατέληξε ο Στρίγκερ.

