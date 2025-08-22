Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παλαιοανθρωπολογίας φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την επανεξέταση ενός κρανίου που ανακαλύφθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων, στη βόρεια Ελλάδα. Παρόλο που το εύρημα είχε εντοπιστεί ήδη από το 1960, η επιστημονική κοινότητα παρέμενε διχασμένη για την ταυτότητα και την ηλικία του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Evolution, το κρανίο χρονολογείται πλέον στα 286.000 χρόνια πριν. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο σειράς ουρανίου (U-series), μια τεχνική ιδανική για σπηλαιολογικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του Πετραλώνων.

