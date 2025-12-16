Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο

Αεροπορικό πλήγμα εντός του Λιβάνου εξαπέλυσαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, στοχεύοντας, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, στην Taybeh.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα κατεστραμμένο όχημα που ακόμα είναι στις φλόγες σε έναν επαρχιακό δρόμο.

Τα πλήγματα αυτά γίνονται ενώ ο λιβανικός στρατός πρέπει να ολοκληρώσει την εξάρθρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, σύμφωνα με συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο, κυρίως με τη δολοφονία του ιστορικού της ηγέτη Χάσαν Νασράλα, σε ισραηλινό πλήγμα τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Βηρυτό. Έκτοτε οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση στις λιβανικές αρχές για να αφοπλίσουν την οργάνωση.

