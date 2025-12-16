Τραγωδία στη Φωκίδα: Απανθρακωμένο άτομο μέσα σε όχημα ενώ την ίδια στιγμή καιγόταν το σπίτι του
«Παγωμένη» η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας
Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου το πρωί της Τρίτης (16/12).
Μέσα σε όχημα, βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο στη Μαριολάτα του νομού Φωκίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr.
Ωστόσο, αυτή η τραγωδία είχε κι άλλο επεισόδιο. Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι καίγεται σπίτι στη Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που ήταν και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενεργούν και στα δύο συμβάντα, καθώς η πυρκαγιά στο σπίτι βρίσκεται σε εξέλιξη.
