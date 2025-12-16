Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστοί οι δήμοι για τον πρϋπολογισμό - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

Οι δήμαρχοι Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και άλλων μεγάλων πόλεων και νησιών, διαμαρτυρήθηκαν πεζοί έξω από την Βουλή

Οι Δημαρχοι συγκεντρωθηκαν εξω απο την κεντρικη εισοδο της Βουλης διαδηλωνοντας; τα αιτηματα τους 

ΕΛΛΑΔΑ
Δήμαρχοι από μεγάλες πόλεις, όπως οι Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, πραγματοποίησαν συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, έξω από τη Βουλή. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μια έντονη αντίδραση στην υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και τη συνεχιζόμενη λειτουργική υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διαμαρτυρία, που συντονίστηκε από την ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή αιρετών και εργαζομένων, συνοδεύτηκε παράλληλα από κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι οποίες αντιτίθενται στο σχέδιο προϋπολογισμού που συζητείται στη Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό, οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες πολλών δήμων παρέμειναν κλειστές, ενώ κοινωνικές δομές όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΑΠΗ συνέχισαν να λειτουργούν, διασφαλίζοντας την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.

Η αντιπροσωπεία των δημάρχων, υπό τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυριζόγλου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και κατέθεσε υπόμνημα με 18 σημεία διεκδικήσεων. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών, η επιστροφή των τελών που αφαιρέθηκαν από το 2010 και η αύξηση της χρηματοδότησης για αναπτυξιακά και δημοτικά έργα.

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΔΕ,((ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
«Πρόκειται για μια συμβολική κινητοποίηση, την ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως συνέχεια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπου όλες οι παρατάξεις συμφωνήσαμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγείται εδώ και περίπου 14 χρόνια σε συνεχή οικονομική εξάντληση.Ξεκαθάρισα ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι τα επενδυτικά προγράμματα. Υπάρχουν εργαλεία όπως ο «Φιλόδημος», το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το Ταμείο Ανάκαμψης, αν και από τα 32 δισ. η Αυτοδιοίκηση έλαβε μόλις 800 εκατ. ευρώ, ποσό ανεπαρκές για τις πραγματικές ανάγκες. Το κρίσιμο ζήτημα είναι τα λειτουργικά έξοδα των δήμων.Τα τελευταία χρόνια τα λειτουργικά κόστη έχουν εκτοξευθεί λόγω ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών. Η επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι αυξήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους δεν ξεπερνούν τα 965 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ένα έλλειμμα περίπου 800 εκατ. ευρώ», δήλωσε το πρωί ο δήμαρχος Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Δήμαρχοι τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των δήμων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης των δήμων με πόρους και αρμοδιότητες ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. «Είμαστε ενωμένοι στον αγώνα για ισχυρούς δήμους, που θα στηρίζουν αποτελεσματικά την κοινωνία», τόνισε.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε «αναγκαία» την πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυτοτελείς πόρους ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Διαρθρωτικές προκλήσεις και ανάγκη μεταρρυθμίσεων

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, επισήμανε ότι η εφαρμογή του άρθρου102 του Συντάγματος, που προβλέπει οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, παραμένει ανεκπλήρωτη. Επιπλέον, τόνισε ότι απλός διπλασιασμός της χρηματοδότησης δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν τα δομικά προβλήματα που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των δήμων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, συμμετείχε στην πανελλαδική κινητοποίηση, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. Υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια νέα αποκεντρωμένη δομή θα μπορέσουν οι τοπικές αρχές να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Η σημερινή κινητοποίηση αναδεικνύει την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δήμοι της χώρας, οι οποίοι ζητούν σαφείς και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η διαρκής υποχρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπικού επιβαρύνουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αλλαγές που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δήμων στο μέλλον.

Διαμαρτυρία δημάρχων κατα την διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή, στο Σύνταγμα, Αθήνα, στις 16 Δεκεμβρίου, 2025

