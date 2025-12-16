Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο προϋπολογισμό

Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ–ΟΤΑ), ενάντια στον νέο προϋπολογισμό, που έχει τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί απόψε (16/12).

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Aυτήν την ώρα, κόσμος είναι συγκεντρωμένος στο πεζοδρόμιο απέναντι από την Βουλή, ενώ, Δήμαρχοι βρίσκονται επίσης στα πέριξ της Βουλής, όπως καταγράφει ο φακός του Newsbomb.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρει πως διεκδικεί:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων.

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό.

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων.

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντληση.

Δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων, που φορώντας τα κίτρινα γιλέκα τους, διεκδικούν «δικαιοσύνη και εντιμότητα», όπως τονίζουν.

Πορεία στη Λεωφόρο Αμαλίας και την Πανεπιστημίου πραγματοποίησαν, επιπλέον, ομάδες και συλλογικότητες συνταξιούχων, μερικές ώρες μετά το πανελλήνιο κάλεσμα της Δευτέρας (15/12).

Οι συνταξιούχοι ζητούν: