LIVE CHAT Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «πράσινη» αποστολή για την Euroleague

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δοκιμάζεται απόψε στην Πόλη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει ένα μεγάλο διπλό για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει ψυχολογία για το καλύτερο δυνατό «κλείσιμο» του 2025.

Στην αποστολή της ομάδας μετά από πολύ καιρό και ο Τσέντι Όσμαν, με τους «πράσινους» όμως να… παγώνουν μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης της ομάδας στην Πόλη.

Από την άλλη η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, ενώ και πριν από δύο βράδια επικράτησε και της Εφές για το πρωτάθλημα της χώρας της, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Λιθουανό προπονητή της, ο οποίος θρηνεί την απώλεια του πεθερού του.