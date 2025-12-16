Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: Τι δίνει το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης κατοικιών

Η κυβέρνηση προωθεί το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με στόχο την αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Το νέο πρόγραμμα , το οποίο αφορά μια από τις έξι συνολικά παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση, καλύπτει έως και το 90% του κόστους των εργασιών, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Το όριο ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στόχος του μέτρου είναι να δοθεί νέα ζωή σε παλιά ακίνητα και να ενισχυθεί η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των κατοικιών, υποστηρίζοντας παράλληλα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.