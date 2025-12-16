ΗΣΑΠ: Κλειστός για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ ο σταθμός «Βικτώρια» - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Κλειστός για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ - στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας - θα παραμείνει ο σταθμός «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις 10 μ.μ της Τρίτης και μέχρι τη λήξη των δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό “ΒΙΚΤΩΡΙΑ” της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, λόγω τεχνικών εργασιών σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Διαβάστε επίσης