ΗΣΑΠ: Κλειστός για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ ο σταθμός «Βικτώρια» - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Μέχρη τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» χωρίς να πραγματοποιούν στάση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κλειστός για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ - στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας - θα παραμείνει ο σταθμός «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις 10 μ.μ της Τρίτης και μέχρι τη λήξη των δρομολογίων.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό “ΒΙΚΤΩΡΙΑ” της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, λόγω τεχνικών εργασιών σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
16:38 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
18:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Tucker Genal: Πέθανε ο star του TikTok σε ηλικία 31 ετών
17:06 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»
19:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ