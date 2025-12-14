Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού, όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.
