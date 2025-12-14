Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Newsbomb

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού, όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά επιτόκια 2% από την ΕΚΤ όλο το 2026 - Τα οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι «κόκκινες ζώνες» στους δρόμους της Αττικής όπου σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία - Αναλυτικός χάρτης του Newsbomb

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi πούλησε την Italdesign σε αμερικανική εταιρεία

08:27TRAVEL

Οι 25 κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 - Λίστα του Lonely Planet

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αστυνομικοί διέσωσαν παιδί 16 μηνών από κλειδωμένο αυτοκίνητο - «Ακόμα και λίγα λεπτά μπορεί να είναι θανατηφόρα» - Βίντεο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε ποια χώρα τα ηλεκτρικά ξεπέρασαν τα diesel;

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οδηγός ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Ποιος κλάδος θα μείνει κλειστός

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai i30 N αρνείται να… παραδώσει τα όπλα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Bill Gates, Φοίβη, «σάρωσε» τη Σίλικον Βάλεϊ - 30 εκατομμύρια δολάρια για το app που λάνσαρε

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει της ψήφισης - «Πολεμικές» συνθήκες στη Βουλή λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και μπλόκων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού σε Πανεπιστήμιο - Σκότωσε δύο και τραυμάτισε εννέα - Κρυμμένοι και κλειδωμένοι χιλιάδες φοιτητές

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στη «μάχη» οι ευρωπαίοι, ευκαιρία για Παναθηναϊκό, δύσκολοι έξοδοι για ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο «κάδρο» των Αρχών - Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον ανιψιό

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «σιωπηλό» γονίδιο του καρκίνου: Πώς ο δότης σπέρματος με μετάλλαξη δεν εντοπίστηκε ποτέ - Τι λέει στο Newsbomb ο γιατρός του παιδιού που πέθανε στην Ελλάδα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οδηγός ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι «κόκκινες ζώνες» στους δρόμους της Αττικής όπου σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία - Αναλυτικός χάρτης του Newsbomb

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

07:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού σε Πανεπιστήμιο - Σκότωσε δύο και τραυμάτισε εννέα - Κρυμμένοι και κλειδωμένοι χιλιάδες φοιτητές

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ