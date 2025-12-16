«Απόβαση» αγροτών στο κέντρο των Ιωαννίνων - Τρακτέρ μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας - Βίντεο
Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι μετέβησαν στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν στις 18:30 της Τρίτης (16/12) αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.
Οι αγρότες παρέταξαν τρακτέρ αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο, φορείς, φοιτητές και άλλα σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την υποστήριξη στον αγώνα τους.
Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο λιμάνι Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την είσοδο για νταλίκες στο χώρο και αναμένεται να ανοίξουν το μπλόκο μετά από 2 ώρες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
19:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω διαδήλωσης του ΠΑΜΕ
19:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του Αταμάν ο Ναν
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
16:38 ∙ WHAT THE FACT