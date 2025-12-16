Ηράκλειο: Έκλεψαν χριστουγεννιάτικο δέντρο από Δημοτικό σχολείο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε Δημοτικό σχολείο της Κρήτης, στον Δήμο Χερσονήσου, με τους μαθητές να ανακαλύπτουν την προηγούμενη Δευτέρα (08/12) ότι άγνωστοι έκλεψαν το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο από την αυλή του σχολείου τους.

Οι μικροί μαθητές, των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ του Δημοτικού σχολείου Γουρνών, κάνουν μάθημα στο παράρτημα Ειρήνη, στην πρώην αμερικάνικη βάση. Με πολλή χαρά και περηφάνεια στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην αυλή του σχολείου όπως κάνουν κάθε χρόνο. Όμως, κάποιοι φαίνεται πως θέλησαν να στερήσουν αυτή τη χαρά από τα παιδιά και τους το έκλεψαν.

Κάποιοι ανέφεραν πως είδαν το δέντρο πεταμένο σε ένα σημείο της περιοχής, ωστόσο αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως λένε και οι δάσκαλοι του σχολείου, δεν είναι θέμα χρημάτων, το κακό είναι ότι τα παιδιά πληγώθηκαν.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο Cretalive, σε όμορο σχολείο, κλάπηκε δέντρο και μέσα από τάξη.

