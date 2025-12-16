Τεχνικό πρόβλημα στην αμαξοστοιχία IC 57: Ταλαιπωρία για 300 επιβάτες στο δρομολόγιο Θεσ/νίκη-Αθήνα

Τεχνικό πρόβλημα στην αμαξοστοιχία IC 57: Ταλαιπωρία για 300 επιβάτες στο δρομολόγιο Θεσ/νίκη-Αθήνα
Ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, η αμαξοστοιχία IC 57, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται διαρκώς κοντά στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Το ανωτέρω συμβάν αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

  • είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
  • είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

