Κυρανάκης: Πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι

Ορόσημο το καλοκαίρι του 2026 για το σιδηρόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Πλήρως λειτουργικός με όλα τα συστήματα ασφαλείας

Κυρανάκης: Πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι
Αρχείο Eurokinissi
Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου έρχεται διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς στο μετρό, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα γίνουν για πρώτη φορά μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης (service level agreements) για μεγάλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, πχ. ενιαίο τμήμα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη. «Η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με μπαλώματα. Το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά, που θα έχουμε αποσπασματικές συμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε στο τρίπτυχο «νέα υποδομή - νέα τρένα - νέοι σταθμοί» για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνουν σε δύο φάσεις οι αναβαθμίσεις των δύο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με μια πρώτη ανακαίνιση ώστε να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή εικόνα. Εν συνεχεία, θα προχωρήσει η επέκταση των δύο σταθμών, μέσω συνεργειών, προκειμένου να αποτελέσουν νέα τοπόσημα για τις δύο πόλεις. Όσον αφορά στα νέα τρένα, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι στην επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train έχει τεθεί ρήτρα, ώστε εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε 23 καινούργια τρένα ως το 2027, τότε «το δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τη σπάσει». Εστίασε, ακόμη, στη σημασία της συμφωνίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την κατασκευή του Κάθετου Άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. «Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένας σύγχρονος, γρήγορος κάθετος άξονας που θα βγάλει την Ελλάδα από τη σιδηροδρομική απομόνωση. Ανοίγει τον δρόμο για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα Στενά του Βοσπόρου», επεσήμανε ως προς τη γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας.

Στη συζήτηση για το κυκλοφοριακό, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε: «Στην Αθήνα, έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, τη στιγμή που οι υποδομές της πόλης δεν σηκώνουν τόσο κόσμο, χρειαζόμαστε αποκέντρωση». Ανέδειξε, δε, τον τρόπο με τον οποίο περιφερειακές πόλεις όπως το Κιάτο, η Λιβαδειά, η Χαλκίδα, μπορούν με τη συμβολή και του τρένου να λειτουργήσουν ως κόμβοι για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που θα μπορούν να μετεγκατασταθούν εκεί.

Ως προς την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε διαγωνισμό για 15 νέους συρμούς για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, τον ερχόμενο Φεβρουάριο. «Παράλληλα, ξεκινάμε την ανάταξη 12 παλαιότερων συρμών, που είναι παροπλισμένοι, προκειμένου του χρόνου το φθινόπωρο να έχουμε βελτίωση των χρονοαποστάσεων, κυρίως στη Γραμμή 3», τόνισε. Ειδικότερα, για τον ηλεκτρικό, επισήμανε ότι, παρά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του αναδόχου για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ, ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός θα φτάσει τον Μάρτιο του 2026. Εφόσον οι δοκιμές είναι επιτυχείς, ανά μήνα θα έρχεται και ένας επιπλέον συρμός από τους συνολικά 14, μειώνοντας τη χρονοσυχνότητα από τα 8 λεπτά που είναι σήμερα στα 5 λεπτά.

Αναφορικά με τις οδικές συγκοινωνίες, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε πως μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα φτάσουμε στα 1.076 καινούργια λεωφορεία, ενώ ήδη προσεγγίζουν τα 1.000. «Οδηγούς δεν έχουμε. Από το 2021 ως το 2025, είχαμε συνεχή μείωση. Αυτή η τάση αντιστρέφεται από τον Μάιο και μετά», τόνισε. Προανήγγειλε, μάλιστα, ειδικό bonus ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, με τους 300 νέους οδηγούς από την ενεργή προκήρυξη και τα νέα λεωφορεία, οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν κατά 30%. «Με τον καθαρισμό των λεωφορειολωρίδων, που για πρώτη φορά επιτηρούνται με κάμερες και από τον Ιανουάριο ξεκινούν τα πρόστιμα μέσω του gov.gr, θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση».

Τέλος, παρουσίασε τη νέα καμπάνια για την οδική ασφάλεια, που θα βγει στον αέρα την επόμενη εβδομάδα και με κεντρικό μήνυμα: «Τα δικά σου λάθη στον δρόμο δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ». Όπως σημείωσε, μάλιστα, η καμπάνια θα απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε άνδρες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 82% των εμπλεκομένων σε θανατηφόρα τροχαία είναι άνδρες, ενώ μόλις το 6% είναι γυναίκες οδηγοί. «Ο στόχος μας είναι φέτος η χρονιά να κλείσει με λιγότερα θανατηφόρα τροχαία από τη χρονιά του Κορονοιού, που δεν κυκλοφορούσε κανείς», είπε, κάνοντας αναφορά στην αναθεώρηση του ΚΟΚ, την αυστηρότερη αστυνόμευση, την 24ωρη λειτουργία του μετρό, με περισσότερες από 60.000 επικυρώσεις τα Σάββατα.

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

