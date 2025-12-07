Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες

Το έργο, που θα διαρκέσει 18 μήνες, προβλέπει την αποξήλωση 143 χιλιομέτρων καλωδίων, δηλαδή περίπου του 70% του υφιστάμενου δικτύου - Τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες
Από τον Πειραιά ξεκίνησε η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Όπως έχει γίνει γνωστό το έργο, που θα διαρκέσει 18 μήνες, προβλέπει την αποξήλωση 143 χιλιομέτρων καλωδίων, δηλαδή περίπου του 70% του υφιστάμενου δικτύου, ενώ τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν σταδιακά από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Οι εργασίες είχαν καθυστερήσει λόγω κινητοποίησης εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπήρχε λόγος για την αποξήλωση, υποστηρίζοντας πως το κόστος λειτουργίας δεν θα μειωθεί με τα νέα ηλεκτρικά οχήματα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη

INTIME NEWS

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η οποία δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία. Άλλωστε οι διαφωνίες είναι πάντα μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ, εδώ από τον Πειραιά.
Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 70 χρόνια, φτάνει σε ένα τέλος εποχής. Αυτό γίνεται γιατί μας το επιτρέπει η τεχνολογία και οι ανάγκες της εποχής πλέον έχουν αλλάξει. Η ίδια ενέργεια που έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό σημαίνει ότι αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ με σεβασμό σε όσα προσέφεραν και ως οχήματα και ως εργαζόμενοι. Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει.

Καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ από την Πειραιά. Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία και σταδιακά όλη αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλο το Πειραιά και την Αθήνα».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πριν από λίγες εβδομάδες απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου στην Βουλή είχε τονίσει: «Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες, με περισσότερα πιο φθηνά δρομολόγια, πιο πυκνά, με λιγότερη αναμονή στη στάση πιο καθαρά λεωφορεία».

Στην ερώτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για απουσία στρατηγικού σχεδίου και επιστημονικών μελετών για την αντικατάσταση των τρόλεϊ, αμφισβητώντας τα στοιχεία για το κόστος των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, αναφορά που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Κυρανάκη.

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ο σημερινός στόλος των τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ένα ηλεκτρικό λεωφορεία, το ελληνικό κράτος, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 2,5 ευρώ. Άρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο κόστος», απάντησε ο κ. Κυρανάκης.
Παράλληλα διευκρίνισε ότι η απόσυρση των τρόλεϊ θα γίνει σταδιακά.

«Δεν έχουμε πει ότι θα έχουμε πλήρη αποψίλωση των γραμμών τρόλεϊ από τον στόλο. Θα μείνουν για κάποια χρόνια αυτά που έχουν χρόνο ζωής και θα πυκνώσουν σε δρομολογιακές γραμμές, οι οποίες θα είναι σε ευθείες, όπως Συγγρού, Κηφισίας, Πειραιώς, σε μια σειρά ευθείες που δεν έχουν τόσο μεγάλη όχληση τα καλώδια και ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν τα υπόλοιπα δρομολόγια με περισσότερα λεωφορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Από τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούμε για κάθε δύο νέας γενιάς τρόλεϊ να αγοράζουμε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, άρα το κόστος των φορολογουμένων είναι χαμηλότερο».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε ακόμα ότι καμία θέση εργασίας δεν θα χαθεί.
«Έχω διαβεβαιώσει δημόσια και πριν την ανακοίνωση για τα τρόλεϊ και μετά την ανακοίνωση, ότι το σύνολο των εργαζομένων δεν θα χάσει την εργασία του. Απορροφάται στο σύνολό του από τον ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες, ΑΕ) και παράλληλα έχουμε ανοικτή πρόσκληση για προσλήψεις και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές» τόνισε.

Σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις συνδικαλιστικών σωματείων, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι έχει γίνει διαβούλευση, ενώ άφησε αιχμές, σημειώνοντας ότι «αυτά που έρχονται και μου λένε διάφορα σωματεία, τα ίδια ακριβώς τα βλέπω και σε προσπέκτους συγκεκριμένου κατασκευαστή οχημάτων».

«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη και φθηνότερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες, με καλύτερη, φθηνότερη υποδομή. Αυτό σημαίνει πιο πολλά δρομολόγια, πιο πυκνά, λιγότερη αναμονή στις στάσεις, πιο καθαρά λεωφορεία», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

