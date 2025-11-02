Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Λιγότεροι οδηγοί, μείωση δρομολογίων και περισσότερα ατυχήματα

Η μεγαλύτερη μείωση, παρατηρείται στο προσωπικό κίνησης, κατά 228 άτομα, και πιο συγκεκριμένα στους οδηγούς οι οποίοι μειώθηκαν στο σύνολο κατά 8,4% (248 άτομα)

Το αμαξοστάσιο των νέων λεωφορείων των περιαστικών διαδρομών του ΟΑΣΑ

Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μεταφοράς, και συγκεκριμένα με λεωφορεία και τρόλεϊ, περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων της Ο.ΣΥ. ΑΕη οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η «Οδικές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» είναι κρατική μεταφορική εταιρεία με δραστηριότητα τις Δημόσιες Τακτικές Αστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Περιφέρεια Αττικής, και αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

Τι αναφέρει η έκθεση για το προσωπικό

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων, η δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στo τέλος του 2024, αριθμούσε 4.527 άτομα όλων των ειδικοτήτων, μειωμένη κατά 3,7% σε σχέση με το τέλος του 2023, ήτοι κατά 172 άτομα. Αποχώρησαν 216 υπάλληλοι και προσλήφθηκαν 44 νέοι.

Στο σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που έχει αποσπαστεί σε άλλους φορείς και το οποίο, στο τέλος του έτους ανέρχεται σε 61 άτομα.

Το σύνολο της δύναμης του προσωπικού, την 31 Δεκεμβρίου του 2024 σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους, διαμορφώθηκε ως εξής:

-Οι οδηγοί ανέρχονται σε 2.707 άτομα. Η μεγαλύτερη μείωση, παρατηρείται στο προσωπικό κίνησης, κατά 228 άτομα, και πιο συγκεκριμένα στους οδηγούς οι οποίοι μειώθηκαν στο σύνολο κατά 8,4% (248 άτομα).

-Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά στην κατηγορία του εργατοτεχνικού προσωπικού κατά 4,2% (39 άτομα), με την ειδικότητα των τεχνιτών να αυξάνεται κατά 48 άτομα και των εργατών να μειώνεται κατά 9 άτομα.

-Το βοηθητικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 6,0% (6 άτομα) και το διοικητικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 0,4% (1 άτομο).

-Η δύναμη της τεχνικής υποστήριξης αριθμεί 837 άτομα και των εργατών 133 άτομα.

Εκτελεσθέντα Δρομολόγια / Προγραμματισθέντα

Κατά τη διάρκεια του 2024, πραγματοποιήθηκαν 2.546.656 δρομολόγια θερμικών λεωφορείων εκ των 2.975.949 προγραμματισμένων (υλοποίηση 85,6%) και 280.325 δρομολόγια ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκ των 355.800 προγραμματισμένων (υλοποίηση 78,8%).

Συνολικά, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφεται μείωση 0,4% των προγραμματισθέντων δρομολογίων και μείωση 3,7% των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων.

Ανάλυση ατυχημάτων

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, μία 72χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στον Πειραιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να την πατήσει η ρόδα του οχήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο.

Το σύνολο των ατυχημάτων για το έτος 2024 ανέρχεται σε 4.305 συνολικά για τα θερμικά, τα χρονομισθωμένα λεωφορεία (Leasing), και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, έναντι 4.212 ατυχημάτων το 2023.

Για τα 4.305 ατυχήματα που προκλήθηκαν από τον στόλο της εταιρείας ως προς την απόδοση ευθυνών σημειώνονται τα ακόλουθα:

-2.322 δηλώσεις αφορούν ατυχήματα που έγιναν με ευθύνη των οδηγών της Ο.ΣΥ. ΑΕ
-1.801 ατυχήματα έγιναν με ευθύνη τρίτων
-σε 31 περιπτώσεις υπάρχουν αμφιβολίες (αδιευκρίνιστη ευθύνη) λόγω ασαφών δηλώσεων ή δηλώσεων κατόπιν καταγγελίας η συνυπαιτιότητα
σε 151 περιπτώσεις αναμένονται τα δελτία επισκευής ζημιών

