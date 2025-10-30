Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) περίπου στις 16.15, στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 72 ετών τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε αυτό.

Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής - Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας προς τους νέους: «Μην αφήνετε τον αλγόριθμο να γράψει την ιστορία σας»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

«2 fast 2 furious» στο Περιστέρι: Θρασύτατη κλοπή αυτοκινήτου σε 90'' - Βίντεο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη και εκπαιδευτικός για τη συμπλοκή μαθητών σε Λύκειο

19:49ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα εποχή για τους Λέικερς στα «χέρια» του Μαρκ Γουόλτερ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: 51χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 23χρονος σε αμόκ πήρε λάθος χάπια, έβρισε τη μητέρα του και «διέλυσε» το σπίτι

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυγό γίγας για ρεκόρ Γκίνες στο Ναύπλιο- Ζυγίζει 114 γραμμάρια

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στο ΝΒΑ: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα ο Νίκολα Τόπιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ