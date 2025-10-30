Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) περίπου στις 16.15, στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 72 ετών τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε αυτό.
Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται.
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
