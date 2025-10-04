Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα για λεωφορεία και τρόλεϊ

Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα για λεωφορεία και τρόλεϊ
Αρχείου - Eurokinissi
Οι παρακάτω μεταβολές δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς βρίσκονται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:

Αυτό το Σαββατοκύριακο:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 126 έως τις 13:00 λόγω εργασιών επί της οδού Αφροδίτης στο Δήμο Π. Φαλήρου

Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 814, 909 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Χορμοβίτου στο Δήμο Πειραιά

Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 227 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Δημοφώντος στο Δήμο Αθηναίων

Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 025, 026 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Ομήρου στο Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 060 μεταξύ 7:30-11:30 λόγω εργασιών επί της οδού Κανάρη στο Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 201 μεταξύ 10:00-13:00 λόγω εκδηλώσεων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου στο Δήμο Ηλιούπολης

Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Τροποποίησης διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 025, 026, 035, 049, 227, 838, 914 λόγω εργασιών επί της οδού Αθηνάς στο Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Πιθανές καθυστερήσεις δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ από τις 8:00 έως τη λήξη της εκδήλωσης λόγω αγώνα δρόμου στους δήμους Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και Ν. Ιωνίας

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα:

Από 1 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 562, 642, λόγω έργων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Ελ. Βενιζέλου στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Κυριακή 12 Οκτωβρίου: Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής 309 μεταξύ 16:00-20:00 στο Δήμο Κρωπίας

Με πληροφορίες από athenstransport.com

