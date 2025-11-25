Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πρωτοφανής ζήτηση και συνεχείς ανατυπώσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει την «Ιθάκη» του να γίνεται ανάρπαστη από την πρώτη στιγμή: μόλις σε λίγές ώρες από την κυκλοφορία, τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα εξαντλήθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

Η ταχύτητα με την οποία διατέθηκαν τα αντίτυπα δείχνει το τεράστιο ενδιαφέρον που υπήρξε πριν καν κυκλοφορήσει πλήρως το βιβλίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορα μέσα, πριν την επίσημη κυκλοφορία η Gutenberg είχε ήδη προχωρήσει αρκετές ανατυπώσεις (από δύο μέχρι πέντε σύμφωνα με πληροφορίες), προκειμένου να καλύψει τόσο τις προπαραγγελίες όσο και τη μεγάλη ζήτηση από τα βιβλιοπωλεία.

Ο εκδότης Κώστας Δαρδανός δήλωσε ότι οι προσδοκίες του οίκου έχουν ήδη υπερβεί τις αρχικές εκτιμήσεις κατά 150%, έναν μήνα πριν την κυκλοφορία, και μάλιστα τόνισε ότι τα επίπεδα προγνωστικά του ενδιαφέροντος κινήθηκαν «στα ύψη του Χάρι Πότερ».

Eurokinissi

Προτεραιότητα στη διαθεσιμότητα

Αμέσως μετά την εξάντληση, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανατύπωσης, με στόχο να μην υπάρξει κενό σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το βιβλίο να παραμένει στα ράφια των βιβλιοπωλείων σε όλη τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, ο εκδοτικός οίκος παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές καθυστερήσεις 1–2 ημερών, καθώς οι αποθήκες και τα σημεία διάθεσης ανανεώνονται σταδιακά.

Η υποδοχή της «Ιθάκης» χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τα δεδομένα ενός πολιτικού βιβλίου, καθώς μέσα σε μόλις ώρες, η έκδοση “ξεπούλησε”. Ο οίκος Gutenberg καταβάλει προσπάθειες να κρατήσει τη ροή των αντιτύπων ανοικτή, ώστε η πρώτη έκδοση να μπορέσει να καλύψει τις προπαραγγελίες και τις ανάγκες των βιβλιοπωλείων για τις πρώτες ημέρες.

Ακόμα και μέσα από αυτή τη μαζική ζήτηση, η επιτυχία της «Ιθάκης» θέτει υψηλά «μέτρα» για το μέλλον: η γρήγορη εξάντληση και οι συνεχείς ανατυπώσεις υποδεικνύουν ότι το βιβλίο μπορεί να γίνει σταθμός στην πολιτική και εκδοτική διαδρομή του Τσίπρα.

Πλέον, το επόμενο μεγάλο ορόσημο για τον πρώην πρωθυπουργό είναι η παρουσίαση του βιβλίου στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς, το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί σε πολιτικό γεγονός.

