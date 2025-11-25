Τσίπρας για Παυλόπουλο: «Χειρίστηκε με ψυχραιμία και ευαισθησία τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008»

Την απόφασή του προτείνει τον Προκόπη Παυλόπουλο για ΠτΔ εξηγεί στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε για τον ίδιο, η στάση του κ. Παυλόπουλου κατά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008, όταν εκείνος ήταν υπ. Δημόσιας Τάξης της κυβέρνησης Καραμανλή, ενώ ο Τσίπρας νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συνασπισμού.



Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει μάλιστα ότι πριν του δώσει την οριστική θετική του απάντηση για την ανάληψη της Προεδρίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου και αντάλλαξαν τον παρακάτω διάλογο:



«Αυτό πες μου μόνο για να σου απαντήσω, θα μείνουμε στο ευρώ;» Του απάντησα: Μην ανησυχείς Προκόπη, θα μείνουμε!».



Στο δεύτερο απόσπασμα, το οποίο προέρχεται από το κεφάλαιο που αναφέρει τα πρώτα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα ως προέδρου του Συνασπισμού, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται πιο αναλυτικά στα γεγονότα του 2008 και αποκαλύπτει ότι ήταν σε καθημερινή επικοινωνία με τον Προκόπη Παυλόπουλο «με ειλικρινή διάθεση να αποφευχθούν τα χειρότερα, δηλαδή να μην κλιμακωθεί η βία προς εντελώς ανεξέλεγκτες μορφές». Μάλιστα αναφέρει και σε εκείνο το απόσπασμα ότι έκτοτε άρχισε να διαμορφώνεται μεταξύ τους μια σχέση εκτίμησης που αργότερα συνετέλεσε στην επιλογή του κ. Παυλόπουλου για τη θέση του ΠτΔ.



Η αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα για την εκλογή του ΠτΔ έχει ως εξής (σελ. 162)



Μέσα στη θύελλα των σκληρών διαπραγματεύσεων με τους εταίρους οφείλαμε παράλληλα να προχωρήσουμε και στην εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Έπρεπε να βρω την ενέργεια και τη διάθεση να κλείσω το συντομότερο αυτήν την εκκρεμότητα με μια όσο το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερα αποδεκτή λύση.



Οι προσπάθειες του Σαμαρά τον Δεκέμβριο του 2014 να εκλέξει στη θέση του ΠτΔ έναν άνθρωπο του δικού του κόμματος, τον Σταύρο Δήμα, είχαν αποτύχει παταγωδώς. Δεν κατάφερε να πείσει να τον ψηφίσουν ακόμα και Βουλευτές που αργότερα προσχώρησαν στη Ν.Δ. Από τη δική μου πλευρά, ήθελα ένα πρόσωπο που να ενσαρκώνει πολύ περισσότερα από μια απλή κομματική ή προσωπική συμπάθεια – ένα πρόσωπο με ουσιαστικό συμβολισμό και πολιτικό βάθος.

