Θεσσαλονίκη: Με αγροτικά οχήματα η πορεία κατά του προϋπολογισμού - Βίντεο

Συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, στην Θεσσαλονίκη, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίσθηκε σήμερα στη Βουλή, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην πορεία συμμετείχαν μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, εκπρόσωποι φορέων αλλά και φοιτητές. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα αγροτικά τους οχήματα αλλά και ΙΧ. Στα οχήματά τους είχαν τοποθετήσει ελληνικές σημαίες ενώ είχαν πανό που ανέγραφε «Οι αγρότες διεκδικούμε το δίκιο μας».

Οι διαδηλωτές ζήτησαν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δημόσια δωρεάν Παιδεία και Υγεία, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού καθώς και 13ης και 14ης σύνταξης καθώς και «Καμία συμμετοχή στους ΕυρωΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».

*Με πληροφορίες από thestival.gr

