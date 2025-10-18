Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

Μία επεισοδιακή εμφάνιση έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί του Σαββάτου (18/10) στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ.

Έπειτα από διαφωνία με την παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε από το πλατό, με την Φαίη Μαυραγάνη να της ζητά να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει για να συνεχίσουν τη πολιτική συζήτηση.

Τι συνέβη

Όπως ανέφερε η Φαίη Μαυραγάνη μετά την επιστροφή της από το διαφημιστικό διάλειμμα, η συνέντευξη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε οριστεί για τις 8:00, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να φτάνει στο πλατό 8:20.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε την συνέντευξη ρωτώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», με την ίδια να της απαντά «αν συνεχίσετε να με ρωτάτε θα φύγω».

Στη συνέχεια, η Φαίη Μαυραγάνη έθεσε το θέμα του Πάνου Ρούτσι, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αρνείται ξανά να απαντήσει. Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το πλατό, με την Φαίη Μαυραγάνη να της ζητά να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει.

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», ανέφερε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα.

«Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου», σημείωσε με χιούμορ η Φαίη Μαυραγάνη.

