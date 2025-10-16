Βουλή: «Πηγαδάκι» Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Χαρίτση στο περιστύλιο

Ένα σπάνιο και ενδιαφέρον πολιτικό στιγμιότυπο, με κεντροαριστερό άρωμα, εκτυλίχθηκε στο περιστύλιο της Βουλής. Οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νέας Αριστεράς είχαν συζήτηση για αρκετή ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν για όλα τα θέματα, με επίκεντρο το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιστατικό στο περιστύλιο της Βουλής είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσουν νέα σενάρια και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στάση των τριών κομμάτων στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.