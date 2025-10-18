Μαυραγάνη για αποχώρηση Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε»

Η απάντηση της Φαίης Μαυραγάνη για την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Κανένας πολιτικός δεν θα επιβάλλει τι θα ρωτάμε», ήταν η πρώτη αντίδραση της παρουσιάστριας της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα», Φαίης Μαυραγάνη μετά την αποχώρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, on air.

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», ανέφερε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα.

Μάλιστα, η Φαίη Μαυραγάνη σημείωσε στο τέλος: «Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».

Γιατί αποχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη

Όπως ανέφερε η Φαίη Μαυραγάνη μετά την επιστροφή της από το διαφημιστικό διάλειμμα, η συνέντευξη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε οριστεί για τις 8:00, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να φτάνει στο πλατό 8:20.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε την συνέντευξη ρωτώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», με την ίδια να της απαντά «αν συνεχίσετε να με ρωτάτε θα φύγω».

Στη συνέχεια, η Φαίη Μαυραγάνη έθεσε το θέμα του Πάνου Ρούτσι, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αρνείται ξανά να απαντήσει. Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το πλατό, με την Φαίη Μαυραγάνη να της ζητά να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όμως, έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε on air από το πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΪ.