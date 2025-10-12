Ζωή Κωνσταντοπούλου για Δημήτρη Κυριαζίδη: «Θεώρησε πως η στάση του δεν απαιτούσε τιμωρία»

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που με δική του απόφαση επέστρεψε ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε στην τηλεόραση του Mega για την επιστροφή του πολιτικού μετά την σεξιστική επίθεση που δέχθηκε ενώ μίλαγε από το βήμα της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας δείχνει πως έχει κενά στα ζητήματα της ηθικής και της ηγεσίας.

«Στο τέλος θα οδηγηθούμε να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη. Αυτή η ακραία σεξιστική και μισογυνιστική αντίληψη οδηγεί στο ότι πάντα οι γυναίκες φταίνε, ότι εκείνες πρέπει να ζητούν συγγνώμη και ότι ο κακοποιητής οδηγήθηκε στην έκρηξη από κακή συμπεριφορά. Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι το τρομακτικά επικίνδυνο παράδειγμα που συγκροτεί η κυβερνητική πλειοψηφία με αυτή τη στάση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτήν την πράξη. Όταν συνέβη το περιστατικό (δεν ήταν το πρώτο) συνέβη σε μία στιγμή που αντέδρασε ο προεδρευόμενος κ. Κωνσταντινόπουλος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η υπουργός, κ. Ζαχαράκη που είχε δεχθεί αντίστοιχου τύπου επιθέσεις, με το που ανέλαβε το υπουργείο Οικογένειας. Τότε ο Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε συγγνώμη στο πρόσωπο όλων των γυναικών», σχολίασε αρχικά.

«Όλες τις γυναίκες παρακολουθούν έναν νταή να προσβάλει στο πιο χυδαίο επίπεδο και την ίδια ώρα παρακολουθούν έναν πρωθυπουργό να ζητά συγγνώμη. Μόλις πέρασαν 8 μήνες τον επανέφερε στην ΚΟ. Ήταν αναμενόμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταδικάζει αυτή τη συμπεριφορά. Έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη. Όλο αυτό το διάστημα, ο Δημήτρης Κυριαζίδης δεν ήταν απομονωμένος, τον έστελναν να εκπροσωπεί τη βουλή στη Δράμα», συνέχισε.

«Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, απομονώνονται, δεν περνάνε. Δεν έχω να του πω κάτι, εγώ απευθύνομαι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι η αξία του ανθρώπου είναι κορυφαία για την κοινωνική πρόοδο και ότι είναι ευθύνη μας να χτίσουμε έναν ομορφότερο κόσμο ώστε να μπορούμε να χαμογελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Αυτό γίνεται με την αλήθεια και όχι με ακραία υποκρισία που φάνηκε πως υπάρχει και δείχνει το σάπιο και πτωχευμένο πολιτικό σύστημα», πρόσθεσε ακόμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φτάσει στο σημείο να «μαζεύει» τους πάντες ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει τις 151 ψήφους για το ζήτημα των Τεμπών.

«Αυτή η πράξη δείχνει και την μεγάλη πολιτική ανησυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μάλλον δεν θα μαζέψει τις 151 ψήφους και θα πάρει όποιον να’ ναι. Δείχνει έλλειμα ήθους και ηγεσίας. Ο ηγέτης πρέπει να θέτει αρχές και με βάση αυτές να πορεύεται. Το ότι γίνεται τέτοια έκπτωση και χειροκροτούν ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να είναι στην απομόνωση, δείχνει τις ελλείψεις», ανέφερε.