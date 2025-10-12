Ζωή Κωνσταντοπούλου για Δημήτρη Κυριαζίδη: «Θεώρησε πως η στάση του δεν απαιτούσε τιμωρία»

Για την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Newsbomb

Ζωή Κωνσταντοπούλου για Δημήτρη Κυριαζίδη: «Θεώρησε πως η στάση του δεν απαιτούσε τιμωρία»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που με δική του απόφαση επέστρεψε ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε στην τηλεόραση του Mega για την επιστροφή του πολιτικού μετά την σεξιστική επίθεση που δέχθηκε ενώ μίλαγε από το βήμα της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας δείχνει πως έχει κενά στα ζητήματα της ηθικής και της ηγεσίας.

«Στο τέλος θα οδηγηθούμε να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη. Αυτή η ακραία σεξιστική και μισογυνιστική αντίληψη οδηγεί στο ότι πάντα οι γυναίκες φταίνε, ότι εκείνες πρέπει να ζητούν συγγνώμη και ότι ο κακοποιητής οδηγήθηκε στην έκρηξη από κακή συμπεριφορά. Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι το τρομακτικά επικίνδυνο παράδειγμα που συγκροτεί η κυβερνητική πλειοψηφία με αυτή τη στάση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτήν την πράξη. Όταν συνέβη το περιστατικό (δεν ήταν το πρώτο) συνέβη σε μία στιγμή που αντέδρασε ο προεδρευόμενος κ. Κωνσταντινόπουλος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η υπουργός, κ. Ζαχαράκη που είχε δεχθεί αντίστοιχου τύπου επιθέσεις, με το που ανέλαβε το υπουργείο Οικογένειας. Τότε ο Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε συγγνώμη στο πρόσωπο όλων των γυναικών», σχολίασε αρχικά.

«Όλες τις γυναίκες παρακολουθούν έναν νταή να προσβάλει στο πιο χυδαίο επίπεδο και την ίδια ώρα παρακολουθούν έναν πρωθυπουργό να ζητά συγγνώμη. Μόλις πέρασαν 8 μήνες τον επανέφερε στην ΚΟ. Ήταν αναμενόμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταδικάζει αυτή τη συμπεριφορά. Έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη. Όλο αυτό το διάστημα, ο Δημήτρης Κυριαζίδης δεν ήταν απομονωμένος, τον έστελναν να εκπροσωπεί τη βουλή στη Δράμα», συνέχισε.

«Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, απομονώνονται, δεν περνάνε. Δεν έχω να του πω κάτι, εγώ απευθύνομαι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι η αξία του ανθρώπου είναι κορυφαία για την κοινωνική πρόοδο και ότι είναι ευθύνη μας να χτίσουμε έναν ομορφότερο κόσμο ώστε να μπορούμε να χαμογελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Αυτό γίνεται με την αλήθεια και όχι με ακραία υποκρισία που φάνηκε πως υπάρχει και δείχνει το σάπιο και πτωχευμένο πολιτικό σύστημα», πρόσθεσε ακόμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φτάσει στο σημείο να «μαζεύει» τους πάντες ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει τις 151 ψήφους για το ζήτημα των Τεμπών.

«Αυτή η πράξη δείχνει και την μεγάλη πολιτική ανησυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μάλλον δεν θα μαζέψει τις 151 ψήφους και θα πάρει όποιον να’ ναι. Δείχνει έλλειμα ήθους και ηγεσίας. Ο ηγέτης πρέπει να θέτει αρχές και με βάση αυτές να πορεύεται. Το ότι γίνεται τέτοια έκπτωση και χειροκροτούν ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να είναι στην απομόνωση, δείχνει τις ελλείψεις», ανέφερε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice προκάλεσε χάος

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου - Συνελήφθησαν δύο άτομα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το Δανία - Ελλάδα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

11:33WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Χρειάζεται 20 λεπτά να συστηθεί

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου για Δημήτρη Κυριαζίδη: «Θεώρησε πως η στάση του δεν απαιτούσε τιμωρία»

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ευκαιρίες για Athens Kallithea, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο σπάνιο και ακριβό φτερό στον κόσμο: Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, αλλά αξίζει μια περιουσία

11:11LIFESTYLE

Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Η απελευθέρωση της Αθήνα από τους Γερμανούς και το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η αδιαφορία στις φοιτητικές εστίες – Καταγγελίες για υποδομές και στέγαση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας - «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

10:42LIFESTYLE

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 1 έτους - Κάπνιζε ναρκωτική ουσία δίπλα του ο πατέρας του!

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο απειλεί την Ουάσινγκτον με αντίμετρα αν ο Τραμπ δεν αποσύρει την απειλή για 100% δασμούς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας - «Οφείλουμε σεβασμό και πρόσβαση για όλους»

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

11:33WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο - Έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Χρειάζεται 20 λεπτά να συστηθεί

10:42LIFESTYLE

The Voice: Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση εντυπωσίασε τους κριτές - «Του γνωστού;»

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 1 έτους - Κάπνιζε ναρκωτική ουσία δίπλα του ο πατέρας του!

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο από drone δείχνει την ισοπεδωμένη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια με αδιάκοπους βομβαρδισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ