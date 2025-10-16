Γεωργιάδης: Τα ράντζα στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί – Τι είπε για Τσίπρα και Ζωή

«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο “Αττικόν”, γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000 οι μισοί εκ των οποίων κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας απόψε (16/10) στην ΕΡΤ.

«Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, αλλά δεν θα το παραδώσω στους επομένους. Θα το λύσω στη θητεία μου», είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει», ανέφερε ερωτηθείς σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί, έχει βάση αληθείας», προσέθεσε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ότι «η διαρκής αμφισβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη κρίση».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Ξέρετε άλλη κυβέρνηση που στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης προηγείται με διψήφια διαφορά; Όσο για τα περί στόχου αυτοδυναμίας γι’ αυτό θα με ρωτήσετε στην προεκλογική περίοδο του 2027.

Ανέφερε, επίσης, ότι «το χειρότερο σημείο κάθε κυβέρνησης είναι το μέσο της θητείας και θεωρητικά τώρα είμαστε στο ναδίρ. Αλλά με τα αποτελέσματα των κυβερνητικών πολιτικών πχ στο ΕΣΥ θα πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως «τρομερή προβοκάτσια», το δημοσίευμα περί παραίτησης του κ. Τσιάρα καθώς το γραφείο Τύπου το είχε διαψεύσει. «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την απόφαση να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεν είναι πλέον το υπεύθυνο υπουργείο για τις πληρωμές που πλέον τις κάνει η ΑΑΔΕ.

Ο Τσιάρας δεν έχει πλέον αρμοδιότητα, προς τι λοιπόν η κριτική; Την ευθύνη έχει πλέον ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος γενικά έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας αρκετές δύσκολες πολιτικές αποστολές και πιστεύω θα τα καταφέρει.

Το θέμα είναι η ζημιά της πολιτικοποίησης, ιδίως ο Ανδρουλάκης στην προσπάθεια να βλάψει τον Μητσοτάκη έβλαψε το νησί του. Άλλο το να θες να ρίξεις το Μητσοτάκη κι άλλο να μην μείνει τίποτα όρθιο Τώρα μπαίνει η Κομισιόν και ψάχνει από το 2014 και θα δούμε αν είναι διαχρονικό σκάνδαλο και όχι της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως «όταν ανακοινώσει το κόμμα του η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι το πρόβλημα, γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αν πέσει στα χέρια της Ζωής, ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ», συμπλήρωσε.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε κάτι σπουδαίο που θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους των μικρών νησιών. Καλύψαμε το 60% της διαδρομής, θέλουμε κάτι επιπλέον. Οι αναμονές μειώθηκαν, οι λίστες αναμονής για χειρουργεία επίσης, στα νησιά καλύφθηκαν τα κενά, οι μεταρρυθμίσεις δουλεύουν, προχωράμε» ολοκλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

