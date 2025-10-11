Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ασκεί σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για «πολιτική υποκρισία και εξουσιομανία» ενώ τοποθετήθηκε για τις υποθέσεις των Τεμπών και του Πάνου Ρούτσι

Newsbomb

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί του Σαββάτου (11/10) μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην πρόοδο των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και το θερμό ενδιαφέρον των πολιτών για τη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για «πολιτική υποκρισία και εξουσιομανία». Τοποθετήθηκε επίσης για την υπόθεση των Τεμπών και την αντιμετώπιση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι από τη Δικαιοσύνη.

Από την Καλαμάτα, όπου πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο για τις μεταμοσχεύσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τον ενθουσιασμό των πολιτών για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας: «Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Έχουμε πάει από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Μέσα σε μία εβδομάδα, οι εγγραφές εθελοντών δοτών έφτασαν τις 10.000, όταν κάθε χρόνο δεν ξεπερνούσαν τις 2.000».

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Ήρθε στο μυαλό μου η σκευωρία Novartis. Τώρα ξέρουμε ότι οι μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τσίπρα έχουν καταδικαστεί ως ψευδομάρτυρες. Ο κ. Τσίπρας οφείλει μια συγγνώμη σε όλους εμάς που ταλαιπώρησε».

Σε συνομιλία με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, ο υπουργός συνεχίζει αιχμηρά για τον πρώην πρωθυπουργό: «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis, που όλοι έχουν πέσει στα δικαστήρια, θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά».

«Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής. Δεν άφησε ποτέ το κόμμα του να σταθεί στα πόδια του. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, ανακατεύεται διαρκώς. Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του, την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σχετικά με τον αντίκτυπο του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή:

«Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν κεντρώο που θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα. Τον γνωρίζουν πια όλοι. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αυταρχικός πρωθυπουργός, που είπε ψέματα και συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ».

Για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από πρόσφατη εκδήλωση, ο υπουργός σχολίασε: «Θα ήταν όμορφο να ήταν εκεί και ο κ. Σαμαράς. Αποφάσισε να μην είναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κάνει δήλωση. Είναι προσωπική του απόφαση».

Σχετικά με την αντιπαράθεση στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Οι τηλεθεατές να με κρίνουν. Είμαι υπερήφανος για το έργο μου στη Βουλή. Ανέδειξα τις ανακολουθίες της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση με την κα Πέρκα για το πλοίο στη Γάζα είχε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ποιος τους δουλεύει».

Για την υπόθεση των Ελλήνων ακτιβιστών στον στολίσκο για τη Γάζα: «Η υπόθεση αυτή ήταν εθνικά επικίνδυνη και βαθιά υποκριτική. Ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού».

Αναφορικά με τον Πάνο Ρούτσι και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχω κάνει καμία κατηγορία προς τον κ. Ρούτσι. Προσπάθησα ως υπουργός Υγείας να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει κάτι η υγεία του. Πρόκειται για έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Άλλο αυτό και άλλο η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος».

Τέλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών: «Δεν υπάρχει συνωμοσία. Υπάρχει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ένας σταθμάρχης έκανε λάθος, οι μηχανοδηγοί δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και δύο τρένα συγκρούστηκαν. Αυτό προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης ότι η Δικαιοσύνη πέτυχε μέσα σε 23 ημέρες να αλλάξει την αρχική της απόφαση για την υπόθεση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος 2026: Ξανά... κοντά μας - Ποια οχήματα μπορούν να μπουν ελεύθερα στο κέντρο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ