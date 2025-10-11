Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί του Σαββάτου (11/10) μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην πρόοδο των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και το θερμό ενδιαφέρον των πολιτών για τη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για «πολιτική υποκρισία και εξουσιομανία». Τοποθετήθηκε επίσης για την υπόθεση των Τεμπών και την αντιμετώπιση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι από τη Δικαιοσύνη.

Από την Καλαμάτα, όπου πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο για τις μεταμοσχεύσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τον ενθουσιασμό των πολιτών για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας: «Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Έχουμε πάει από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Μέσα σε μία εβδομάδα, οι εγγραφές εθελοντών δοτών έφτασαν τις 10.000, όταν κάθε χρόνο δεν ξεπερνούσαν τις 2.000».

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Ήρθε στο μυαλό μου η σκευωρία Novartis. Τώρα ξέρουμε ότι οι μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τσίπρα έχουν καταδικαστεί ως ψευδομάρτυρες. Ο κ. Τσίπρας οφείλει μια συγγνώμη σε όλους εμάς που ταλαιπώρησε».

Σε συνομιλία με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, ο υπουργός συνεχίζει αιχμηρά για τον πρώην πρωθυπουργό: «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis, που όλοι έχουν πέσει στα δικαστήρια, θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά».

«Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής. Δεν άφησε ποτέ το κόμμα του να σταθεί στα πόδια του. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, ανακατεύεται διαρκώς. Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του, την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σχετικά με τον αντίκτυπο του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή:

«Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν κεντρώο που θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα. Τον γνωρίζουν πια όλοι. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αυταρχικός πρωθυπουργός, που είπε ψέματα και συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ».

Για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από πρόσφατη εκδήλωση, ο υπουργός σχολίασε: «Θα ήταν όμορφο να ήταν εκεί και ο κ. Σαμαράς. Αποφάσισε να μην είναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κάνει δήλωση. Είναι προσωπική του απόφαση».

Σχετικά με την αντιπαράθεση στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Οι τηλεθεατές να με κρίνουν. Είμαι υπερήφανος για το έργο μου στη Βουλή. Ανέδειξα τις ανακολουθίες της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση με την κα Πέρκα για το πλοίο στη Γάζα είχε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ποιος τους δουλεύει».

Για την υπόθεση των Ελλήνων ακτιβιστών στον στολίσκο για τη Γάζα: «Η υπόθεση αυτή ήταν εθνικά επικίνδυνη και βαθιά υποκριτική. Ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού».

Αναφορικά με τον Πάνο Ρούτσι και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχω κάνει καμία κατηγορία προς τον κ. Ρούτσι. Προσπάθησα ως υπουργός Υγείας να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει κάτι η υγεία του. Πρόκειται για έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Άλλο αυτό και άλλο η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος».

Τέλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών: «Δεν υπάρχει συνωμοσία. Υπάρχει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ένας σταθμάρχης έκανε λάθος, οι μηχανοδηγοί δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και δύο τρένα συγκρούστηκαν. Αυτό προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης ότι η Δικαιοσύνη πέτυχε μέσα σε 23 ημέρες να αλλάξει την αρχική της απόφαση για την υπόθεση.