Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

Η απάντηση του προέδρου της ΕΙΝΑΠ και γιατρού του "Αττικόν" 

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»
Στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) με τίτλο «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», συμμετείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Πέμπτης (16/10/2025).

Εκτός από το θέμα της ημερίδας, ο υπουργός αφιέρωσε αρκετό χρόνο στις διαμαρτυρίες εργαζόμενων και γιατρών στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου ο πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες, το νέο Ογκολογικό Κέντρο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση από τον συντονιστή του πάνελ Βασίλη Χιώτη, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «αχαΐρευτους» και «άχρηστους» αυτούς που συμμετείχαν στη χθεσινή διαμαρτυρία. Σημειώνεται ότι το σωματείο του νοσοκομείου και φορείς της περιοχής διαμαρτύρονταν για τα ράντζα «120-150 σε κάθε εφημερία, για την έλλειψη 120 νοσηλευτών και για το γεγονός ότι οι μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές», μεταξύ άλλων αιτημάτων.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι «ράντζα στο 'Αττικόν' υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια», και «τώρα το θυμήθηκαν»;

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε επαναλάβει το σκεπτικό του και στον ANT1, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». «Σε ένα νοσοκομείο που έχει 2.150 εργαζόμενους μαζεύτηκαν στην είσοδο περίπου 100 άτομα μετά από μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση του ΚΚΕ, ενόψει της επισκέψεως του Πρωθυπουργού. Από τα 100 άτομα, το πολύ οι 40 να ήταν από το νοσοκομείο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν από το Εργατικό Κέντρο. Αυτές είναι πολλές αντιδράσεις;».

«Δαπανήσαμε 2.600.000 ευρώ για το ΤΕΠ στο "Αττικόν", που είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο; Για να δώσουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα να μην ταλαιπωρούνται. Όταν πήγαινε ο κόσμος μέχρι σήμερα, μπορούσαν να εξετάζονται ταυτόχρονα δέκα άτομα. Από τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα 36 άτομα. Ταυτόχρονα, προσθέσαμε γιατρούς, προσθέσαμε νοσηλευτές, προσθέσαμε τραυματιοφορείς, πήραμε ειδικά μηχανήματα για τα ΤΕΠ για να γίνονται πιο γρήγορα οι εξετάσεις, προσλάβαμε ειδικούς για τα διαγνωστικά για να γίνονται οι μικροβιολογικές εξετάσεις.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάσαμε δίπλα από τα ΤΕΠ τη μεγαλύτερη και αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Μέχρι σήμερα, μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε περίπου 40 περιστατικά την ημέρα και τώρα θα διαχειριζόμαστε 200. Εάν σε μια τέτοια μέρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας για να εγκαινιάσει στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας δύο από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που έχουν γίνει ποτέ στο ΕΣΥ, πάνε και φωνάζουν, τι να πω;».

Η ΕΙΝΑΠ, πάντως, εξέδωσε ανακοίνωση για τα χθεσινά επεισόδια, με την οποία καταγγέλλει την «με κυβερνητική εντολή παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο νοσοκομείο και τις απαράδεκτες ευθύνες της διοίκησης που το μετέτρεψε σε χώρο ρίψης δακρυγόνων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και γιατρός του "Αττικόν", Γιώργος Σιδέρης, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς του Υπουργού, δήλωσε: "Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να προσβάλλει τους υγειονομικούς του Αττικόν που τον υποδέχθηκαν -όπως του αξίζει- αποκαλώντας τους «μίζερους». Οι «μίζεροι» συνεχίζουν σήμερα όπως και κάθε μέρα να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να παριστάνει τον υπουργό Υγείας όντας άσχετος.

Να λύσει άμεσα το άνοιγμα των χειρουργικών αιθουσών που οι μισές είναι κλειστές, τα κενά σε 125 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και το πρόβλημα των ράντζων που την ημέρα της επίσκεψής του έφτασαν τα 130. Αλλιώς, η κυβέρνηση να μαζέψει αυτόν τον πολιτικό κλόουν".

