Το ΚΚΕ καταγγέλλει καταστολή της κινητοποίησης υγειονομικών στο «Αττικόν»

Στο «Αττικόν» βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει τη νέα ογκολογική πτέρυγα

Newsbomb

Το ΚΚΕ καταγγέλλει καταστολή της κινητοποίησης υγειονομικών στο «Αττικόν»
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βιβή Δάγκα, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα το πρωί στην κινητοποίηση υγειονομικών και λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών στο νοσοκομείο «Αττικόν» και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εδώ που το υπουργείο "Εμπορίου της Υγείας", με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν - υποτίθεται - την καινούργια πτέρυγα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μια άλλη ακόμα πτέρυγα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ &quot;ΑΤΤΙΚΟΝ&quot; (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
0105
Πηγή: Eurokinissi
[381145] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ &quot;ΑΤΤΙΚΟΝ&quot; (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
0205
Πηγή: Eurokinissi
[381145] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
0305
Πηγή: Eurokinissi
[381145] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
0405
Πηγή: Eurokinissi
[381145] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
0505
Πηγή: Eurokinissi

Την ίδια στιγμή που καθημερινά, στο Αττικόν Νοσοκομείο, μιλάμε για 130 με 140 ράντζα, την ίδια ώρα που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δουλεύουν μία ατελείωτη βάρδια και τους χρωστάνε ρεπό, αυτούς τους υγειονομικούς, όπως και τους άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς από την περιοχή των Δυτικών συνοικιών, είναι που ουσιαστικά αντιμετώπισαν με καταστολή. Γιατί; Για να μην μεταφέρουν τα δίκαια αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στον υπουργό, για να πάρουν θέση για την τραγική υποστελέχωση, την τραγική υποχρηματοδότηση της Υγείας.

Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, του σωματείου των υγειονομικών, ακριβώς για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ος-19ος αιώνας»: Νέα έκθεση στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι

14:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αλεξάνδρεια»: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή στο Θέατρο Παλλάς

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο: 50 χρόνια φιλίας «ζωντανεύουν» σε καμπάνια του οίκου Moncler

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Iνδονησία - Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων, σε ύψιστο συναγερμό οι Αρχές

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Έτοιμη η ειδική αίθουσα με υποδομές για έως 60 κατηγορούμενους, 250 δικηγόρους, Τύπο και κοινό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στην Κίνα : Οδηγός κάηκε ζωντανός μέσα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητό του - Σκληρά πλάνα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Όταν τα ονόματα παραπλανούν - Από το «Ουαλικό κουνέλι» χωρίς κουνέλι έως τα πιάτα με στρείδια χωρίς στρείδια

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑ: Η ελληνική εταιρεία που μεγαλώνει μαζί με κάθε οικογένεια εδώ και 45 χρόνια

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Καλλιακμάνη και τον Μπαλάσκα εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα στην ελληνική τηλεόραση και Γερμανός (πρώην) αστυνομικός

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μιλέι: «Δεν θα χάσουμε τον χρόνο μας με την Αργεντινή, αν χάσεις στις εκλογές»

14:20ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο Τσίπρας, η απήχηση και οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τριπλή επιστροφή για Κόντη ενόψει Άρη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του πλαστικού χειρούργου που κατηγορείται για την κακοποίηση 43χρονης

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ρητορική για Τσίπρα ο Φάμελλος μετά τα «καρφιά»: Υπάρχουν ερωτήματα, μας έχει προβληματίσει η παραίτηση

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντρου Στρούζαν, ο δημιουργός πίσω από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές αφίσες - Οι σχεδιασμένες στο χέρι Star Wars και Indiana Jones, μεταξύ αυτών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

14:04LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου, δεν θέλω να αρρωστήσω»

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ