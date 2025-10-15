Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το νέο Ογκολογικό Κέντρο στο Αττικό Νοσοκομείο

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Αττικό Νοσοκομείο για τα εγκαίνια του νέου Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου». Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και βελτίωσης των υποδομών σε όλη τη χώρα.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σταθερή πορεία ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. «Από τον προϋπολογισμό των 90 εκατομμυρίων ευρώ, φτάσαμε στα150 εκατομμύρια, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό έχει αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε, επισημαίνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε πως το 2023, με την ανανέωση της λαϊκής εντολής, κεντρικός στόχος ήταν η ανοικοδόμηση και αναβάθμιση του ΕΣΥ. Δύο χρόνια μετά, ακόμη και οι πιο επικριτικοί παραδέχονται την πρόοδο που έχει γίνει.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την πρωτοφανή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίες είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα τμήματα της χώρας.

Μάλιστα, προβλέπεται πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2026, θα έχει πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών υγείας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Σχετικά με την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πιο αξιόπιστη κρίση προέρχεται από τους ίδιους τους ασθενείς και όχι από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η εικόνα του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με αυτήν που παρουσιάζουν ορισμένοι επικριτές.