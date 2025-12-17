Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνεχάρη τους αστυνομικούς και τις διωκτικές Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη συνεργασία στις έρευνες και τις δράσεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών του «Έλληνα Εσκομπάρ».

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών», με τις Αρχές να καταφέρουν καίριο πλήγμα και να κατασχέτουν από «τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους», όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Η υπόσχεση και η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητοι, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες, που προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές και να οδηγήσουμε στην ελληνική Δικαιοσύνη κι άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στους πολίτες το κοινωνικό και οικονομικό όφελος που της αξίζει», σημείωσε επιπλέον.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ξανά στα «χέρια» των Αρχών ύστερα από μία 10ετία

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο επιχειρηματίας που συνελήφθη για το πλοίο που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό να μεταφέρει 4 τόνους κοκαΐνης προς την Ευρώπη, συνελήφθη καθ’ οδόν, όταν κινείτο απο τη Μηχανιώνα προς την Πιερία.

Το πλοίο με πολωνική σημαία ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και έριξε άγκυρα ανοιχτά της Καραϊβικής, με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών αλλα και της DEA, της αμερικανικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, να αναφέρουν ότι γέμισε τα αμπάρια του με κοκαΐνη και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τρίτη (17/12) στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρέμειναν για περισσότερες από 5 ώρες στα γραφεία της Εισαγγελίας. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το αλιευτικό σκάφος, ελληνικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, είχε αποπλεύσει πριν από μήνες από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στα ανοιχτά της Σενεγάλης φέρεται να φόρτωσε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το σκάφος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από πλοία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία το ρυμούλκησαν μέχρι τις ακτές της Μαρτινίκας, όπου και παραμένει δεσμευμένο.

Ο επιχειρηματίας είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αλλά και διεθνών Αρχών. Απασχολούσε ηδη από τη δεκαετία του 1980, ενώ, το 2004 είχε συλληφθεί στη Στουτγκάρδη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, επίσης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Τα τελευταία χρόνια, φέρεται να είχε δημιουργήσει στόλο αλιευτικών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής προς την Ευρώπη. Το όνομά του έχει κατά καιρούς συνδεθεί και με άλλες υποθέσεις, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων και εμπόριο όπλων.

Η φερόμενη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω επενδύσεων και δραστηριοτήτων – «βιτρίνα», μεταξύ των οποίων φιλανθρωπικές δράσεις και η εμπλοκή σε ποδοσφαιρικές ομάδες.

Διαβάστε επίσης