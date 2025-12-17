Η Warner Bros απορρίπτει την προσφορά εξαγοράς της Paramount - Προχωρά η συμφωνία με Netflix

Νέο επεισόδιο στον πόλεμο του streaming που ξέσπασε μετά την συμφωνία μεταξύ Warner και Netflix

Η Warner Bros απορρίπτει την προσφορά εξαγοράς της Paramount - Προχωρά η συμφωνία με Netflix
Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε σήμερα την πρόταση εχθρικής εξαγοράς ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

Σε επιστολή προς τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της WBD τονίζει ότι η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν την έδωσε ποτέ», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με την εγγύηση της προσφοράς της Paramount, σημειώνοντας ότι η προσφορά ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους».

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υπογράμμισε επίσης ότι έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix.

Η προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του γίγαντα του streaming για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max είναι μια δεσμευτική συμφωνία που δεν απαιτεί χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και έχει ισχυρές δεσμεύσεις χρέους, γράφει το διοικητικό συμβούλιο.

Το χρονικό του «πολέμου»

Η Paramount έκανε εχθρική προσφορά εξαγοράς στην Warner Bros. Discovery, λίγες ημέρες αφού το Netflix κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς με την εταιρεία για 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount, CEO της οποίας είναι ο Ντέιβιντ Έλισον, απευθύνεται αποκλειστικά στους μετόχους της Warner Bros. κάνοντας μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS, HGTV και της υπηρεσίας streaming HBO Max, ζητώντας τους να απορρίψουν τη συμφωνία με τη Netflix. Συγκεκριμένα, η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά της παρέχει στους μετόχους 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά από το Netflix.

Η Paramount επέκρινε την προσφορά του Netflix, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει τους μετόχους της Warner Bros. Discovery σε μια παρατεταμένη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης με ένα αβέβαιο αποτέλεσμα.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της κινηματογραφικής βιομηχανίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Πιστεύουμε ότι θα επωφεληθούν από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, τις υψηλότερες δαπάνες για περιεχόμενο και την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και από τον μεγαλύτερο αριθμό ταινιών στις αίθουσες κινηματογράφων ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής μας», κατέληξε.

Την Παρασκευή (5/12), το Netflix και η Warner Bros ανακοίνωσαν τη συμφωνία που αναμένεται να φέρει θρυλικά franchise της Warner Brothers, όπως το Harry Potter και το Game of Thrones, στην πλατφόρμα του Netflix, δημιουργώντας έναν νέο, τεράστιο παίκτη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Το Netflix σκοπεύει να αγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros Discovery και τα δίκτυα streaming, όπως το HBO.

Παγκόσμια franchise όπως τα Looney Tunes, The Matrix, και Lord of the Rings θα μεταφερθούν στο Netflix. Η ιστορική συμφωνία, η μεγαλύτερη εδώ και καιρό στην κινηματογραφική βιομηχανία, αναμένεται να εδραιώσει τη θέση του Netflix ως την κορυφαία υπηρεσία streaming στον κόσμο. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη μεταξύ Netflix και Warner Bros Discovery, τονίζοντας ότι το συνδυασμένο μέγεθος των εταιρειών «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», επικαλούμενος το ήδη «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» του Netflix.

Οι μετοχές της Warner Bros. και της Paramount σημείωσαν άνοδο μεταξύ 5% και 6% κατά την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν μικρή πτώση.

