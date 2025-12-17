Δήμος Αθηναίων: Μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά

Ξύλινα σπιτάκια, καρουζέλ, μουσική και δράσεις για όλη την οικογένεια

Newsbomb

Δήμος Αθηναίων: Μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά
ΕΛΛΑΔΑ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, η πλατεία Κοτζιά φιλοξενεί για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, ενταγμένη στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Καθημερινά, 12:00 - 21:00, η πλατεία του Δημαρχείου μεταμορφώνεται σε έναν ολοκαίνουργιο γιορτινό προορισμό, όπου όλοι και όλες ζουν την πιο χριστουγεννιάτικη εμπειρία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Για 18 ημέρες, η πλατεία Κοτζιά γίνεται σημείο αναφοράς των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Πρώτη φορά φιλοξενείται μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά με ξύλινα σπιτάκια, καρουζέλ, μουσική και δράσεις για όλη την οικογένεια. Με την επαναλειτουργία του δημοτικού parking κάτω από την πλατεία, η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη. Και μη ξεχάσετε! Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, τρέχουμε στο Santa Run 2025. Σας περιμένω στο Δημαρχείο στις 10 το πρωί, για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Αθήνας».

Γιορτινή έναρξη με μουσική, παιχνίδι και συμμετοχή

Τα επίσημα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 13:00, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιαστές της γιορτινής εκδήλωσης, θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Από τις 12:00 έως τις 16:00, η πλατεία Κοτζιά γεμίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον Easy 97.2, αλλά και από ρυθμό και κίνηση. Οι «μολυβένιοι στρατιώτες» της Toy Soldier Christmas Band περιπλανώνται με πνευστά και κρουστά και προετοιμάζουν το κλίμα. Παράλληλα, οι «Εναερίτες» του Bubble Parade δημιουργούν μια συμμετοχική εικαστική παρέλαση με φυσαλίδες.

Στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια του Christmas Market, λαχταριστές γεύσεις, ζεστά ροφήματα και ιδέες για χριστουγεννιάτικες αγορές περιμένουν τους επισκέπτες. Στο κέντρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, λειτουργεί δωρεάν ένα καρουζέλ για τους μικρούς μας φίλους. Το ειδικά διαμορφωμένο Kids Corner φιλοξενεί καθημερινά δημιουργικές δράσεις για παιδιά, από face painting μέχρι εργαστήριο κατασκευής στολιδιών από πηλό.

christmasinathensxmas-market-1.jpg
christmasinathensxmas-marketbubble-show1-1.jpg
christmasinathensxmas-marketbubble-show-1.jpg

Kids Corner: το Σπιτάκι της Δημιουργίας

Καθημερινά, στο Kids Corner, παιδιά από 3 ετών και άνω, ανακαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και δημιουργική έκφραση στα δωρεάν εργαστήρια που «ζωντανεύουν» το πνεύμα των γιορτών. Στη δράση «Το Φως των Χριστουγέννων», τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους γιορτινά φαναράκια, ενώ στο εικαστικό εργαστήριο «Τα δώρα είναι jazz» μετατρέπουν μουσικούς ρυθμούς σε χειροποίητες δημιουργίες. Η ξεκαρδιστική περιπέτεια του «Καλικάντζαρου Πλουτζίνι» παρουσιάζεται μέσα από μια διαδραστική αφήγηση με οικολογικά και κοινωνικά μηνύματα. Το εργαστήρι face painting μεταμορφώνει τους μικρούς επισκέπτες σε ξωτικά, νεράιδες και χριστουγεννιάτικους ήρωες.

christmasinathensxmas-marketface-paintingcstudio-kominis-1.jpg

Δύο μουσεία της πόλης, το Μουσείο «Μαρία Κάλλας» και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους στη δράση «Stencil Art στην πόλη». Μικροί και μεγάλοι μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες cartes postales με την τεχνική stencil, αντλώντας έμπνευση από τη λάμψη της Μαρίας Κάλλας και τη γοητεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.

Τέλος, σε διαφορετικά και άκρως δημιουργικά θεματικά εργαστήρια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους «Δέντρο των ευχών», καθώς και «Το Χωριό των Χριστουγέννων» από χαρτί και να δώσουν ζωή στους πιο χαρούμενους γιορτινούς ήρωες στον «Χορό των ξωτικών».

christmasinathensxmas-marketkids-corner-1.jpg
christmasinathensxmas-marketkids-corner1-1.jpg

Μουσική παντού: Ραδιοφωνικοί σταθμοί, DJs και live εμφανίσεις

Η μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πλατεία Κοτζιά. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί από τον Easy 97.2, τον 96.9 Rock FM, τον Voice 102.5, τον Kosmos 93.6 και τον σταθμό της πόλης, Αθήνα 98.4, εναλλάσσονται καθημερινά στο «Music Corner» της πλατείας, συνθέτοντας ένα ζωντανό γιορτινό soundtrack.

Παράλληλα, στην κεντρική συναυλιακή σκηνή της Αθήνας, που στήνεται φέτος για πρώτη φορά στην πλατεία Κοτζιά, αγαπημένοι καλλιτέχνες δίνουν στις γιορτινές μέρες ακόμα περισσότερη λάμψη. Στις 28 Δεκεμβρίου στις 18:00, η Billie Kark έρχεται με εναλλακτική pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, διακριτικές νότες παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και μοναδική ενέργεια.

christmasinathensbillie-kark-1.jpg

Την ίδια ημέρα στις 20:00, η Νεφέλη Φασούλη μαγεύει το κοινό με τις ερμηνείες της, σε μια jazz και swing ατμόσφαιρα. Στις 30 Δεκεμβρίου, το Athens All Star Party μετατρέπει την πλατεία από τις 17:00 στο απόλυτο dance floor της πόλης, με δυνατά beat και νεανική ενέργεια που σαρώνει τη σκηνή. Οι Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical αναλαμβάνουν τα decks και συνδυάζουν ηλεκτρονικά grooves, house και techno, σε ένα από τα πιο εκρηκτικά DJ set των γιορτών.

christmasinathensnefeli-fasouliphoto-by-stephie-grape-1.jpg

Athens Santa Run: Η πιο γιορτινή διαδρομή ξεκινά από το Christmas Market

Το Christmas Market γίνεται φέτος το σημείο συνάντησης και των απανταχού… Αϊ-Βασίληδων της Αθήνας. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 10:00, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δίνει το σύνθημα της εκκίνησης του Athens Santa Run 2025. Με αφετηρία και τερματισμό μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, η πιο χαρούμενη και γιορτινή δρομική διαδρομή της πόλης περνά από κεντρικά σημεία της Αθήνας (Αθηνάς, Μοναστηράκι, δεξιά στην Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς και Ομόνοια), σε μια ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους -ακόμη και τετράποδους φίλους- διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων, χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά φιλανθρωπικό.

Το κόστος συμμετοχής είναι 12€ (δωρεάν για τα παιδιά) και μέρος των εσόδων στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και αθλητικές δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/ και οι δρομείς θα μπορούν να παραλάβουν τη στολή του Αϊ-Βασίλη και το αναμνηστικό τους μετάλλιο απευθείας στην πλατεία Κοτζιά, μαζί με δώρα από τους χορηγούς.

Christmas Family Day: Το πιο γιορτινό Σάββατο, αφιερωμένο στην οικογένεια

Το Christmas Family Day, σε συνεργασία με τη Frontstage Entertainment, καταφτάνει στην πλατεία Κοτζιά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, για μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στην οικογένεια. Η μέρα ξεκινά με DJ set από τους παραγωγούς του HiT 88.9. Η επιστήμη συναντά το παιχνίδι στα πειράματα με υγρό άζωτο, όπου τα παιδιά δημιουργούν αληθινά σύννεφα και χιόνι. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες μεταμορφώνονται με face painting και glitter tattooing σε Ρούντολφ, νεράιδες, ξωτικά και φτιάχνουν μοναδικά γούρια για το νέο έτος.

Στην πλατεία, ο Άγιος Βασίλης περιμένει τα παιδιά στον θρόνο του, έτοιμος να φωτογραφηθεί μαζί τους και να διαβάσει τα γράμματά τους. Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών και ένα εντυπωσιακό bubble show με σαπουνόφουσκες όλων των μεγεθών, συμπληρώνουν το σκηνικό.

Η μέρα κορυφώνεται στις 17:00, με μια συναυλία από τη Kids Radio Banda που μιξάρει γνωστές χορευτικές επιτυχίες με αγαπημένα παιδικά τραγούδια.

Χριστουγεννιάτικες δράσεις στην πλατεία Κοτζιά

Σάββατο 20.12.2025
12:00 – 19:00 | Μουσική από τον Easy 97.2 FM
12:00 – 16:00 | Kids Corner | Ώρα για χριστουγεννοστόλισμα | Για παιδιά 3– 12 ετών µε τους συνοδούς τους
12:00 – 16:00 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»
12:45 – 13:20 | Toy Soldier Christmas Band
13:00 | Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιάζουν οι Νικόλ Δημητρακοπούλου & Παναγιώτης Μπουγιούρης
13:15 – 14:45 | Bubble parade από τους Le Petite Marguerite: Εναερίτες
13:45 – 14:15 | Toy Soldier Christmas Band
19:00 – 21:00 | Music Corner | Easy 97.2 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Μάντζο

Κυριακή 21.12.2025
10:00 | Athens Santa Run
9:00 – 12:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή
12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το φως των Χριστουγέννων | Για παιδιά 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους
13:30 – 15:30 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

Δευτέρα 22.12.2025
17:00 – 20:00 | Music Corner | Voice 102.5 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Σωτήρη Ρουμελιώτη

Τρίτη 23.12.2025
12:00 – 20:00 | Music Corner | Kosmos 93.6 | Ζωντανή μετάδοση και DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Λουκία Σούπουλη και Κωνσταντίνο Παντζόγλου

Τετάρτη 24.12.2025
12:00 | Music Corner | Αθήνα 98.4 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους
18:00 - Νύχτα των Ευχών

Πέμπτη 25.12.2025
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους

Παρασκευή 26.12.2025
12:00 – 13:30 | Kids Corner | Πλουτζίνι: Ο καλικάντζαρος που έχασε τα Χριστούγεννα | Για παιδιά 4-8 ετών µε τους συνοδούς τους
14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

Σάββατο 27.12.2025
Christmas Family Day, σε συνεργασία με την Frontstage Entertainment
12:00 – 14:00 DJ set από τον HiT 88.9
12:00 – 16:00 Εργαστήριο κατασκευής γουριού
12:00 – 17:00 Santa is coming to town
12:00 – 17:00 Πειράματα: φτιάχνουμε χιόνι!
12:00 – 18:00 Face painting
15:00 – 16:00 Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών
16:00 – 17:00 Bubble show
17:00 – 18:00 Συναυλία με την Kids Radio Banda

Κυριακή 28.12.2025
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών με τους συνοδούς τους
12:00 – 15:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή
14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»
18:00 | Live Stage | Billie Kark
20:00 | Live Stage | Νεφέλη Φασούλη

Δευτέρα 29.12.2025
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους
14:00 – 19:00 | Music Corner | Αθήνα 98.4 | DJ Set από τη ραδιοφωνική παραγωγό Αριστέα Γιάννου

Τρίτη 30.12.2025
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους
12:00 – 15:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή
17:00 | Live Stage | Athens All Star Party | Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical

Τετάρτη 31.12.2025
12:00 – 13:30 | Kids Corner | Πλουτζίνι: Ο καλικάντζαρος που έχασε τα Χριστούγεννα | Για παιδιά 4-8 ετών με τους συνοδούς τους
14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

Πέμπτη 01.01.2026
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους

Παρασκευή 02.01.2026
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους

Σάββατο 03.01.2026
12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το δέντρο των ευχών | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους

Κυριακή 04.01.2026
12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το χωριό των Χριστουγέννων | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους

Δευτέρα 05.01.2026
12:00 – 16:00 | Kids Corner | Ο χορός των ξωτικών | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους

Τρίτη 06.01.2026
12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικό «Ρουκ…Σουτ» με παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR (Βίντεο)

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο σταθμός στο Μοναστηράκι αλλάζει εμφάνιση - Ξεκινούν οι τεχνικές εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε δημοφιλής DJ στο Γιοχάνεσμπουργκ - Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 17χρονος μαθητής απείλησε καθηγητές και αποπειράθηκε να χτυπήσει τον Διευθυντή

14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές - Η πρώτη εκτίμηση

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα Ιωάννινα – Σε υψηλά επίπεδα η αιθαλομίχλη

14:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

14:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18–29 ετών - Έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «βολές» Πούτιν κατά της Δύσης: Υστερία οι «προετοιμασίες» για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

14:00LIFESTYLE

Εσείς, θα βάζετε «αγγελία» για τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ; Δείτε τι έγινε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Creta Farms: «Εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας - Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ