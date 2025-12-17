Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα

Μια σημαντική ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, αφού βρήκαν τα ερείπια ενός ναού ηλικίας 4.500 ετών, όπου οι επισκέπτες τον χρησιμοποιούσαν για να παρατηρούν τον ουρανό από την οροφή του.

Τα ερείπια του κτίσματος βρέθηκαν στο Αμπού Γκουράμπ, περίπου 14 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου και 8 χιλιόμετρα δυτικά του Νείλου.

Το τεράστιο κτίριο που ξεπερνούσε τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα, ήταν ναός αφιερωμένος στη θεότητα Ρα, τον θεό του Ήλιου και πατέρα όλης της δημιουργίας, σύμφωνα με την μυθολογία της Αιγύπτου. Κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του Φαραώ Νιούσερε Ινί, ο οποίος βασίλεψε από το 2420 π.Χ. έως το 2389 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Πέμπτης Δυναστείας Φαραώ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο ναός έφερε ένα ημερολόγιο θρησκευτικών εκδηλώσεων χαραγμένο σε ένα μπλοκ και μια στέγη για αστρονομική παρατήρηση.

Φωτογραφίες του ναού δείχνουν αρκετά καλά διατηρημένα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τον χώρο, συμπεριλαμβανομένων τοίχων με ιερογλυφικά και θραύσματα κεραμικών.

«Έχοντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, το κτίσμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς ναούς της κοιλάδας», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Facebook. «Βρέθηκαν επίσης σκαλισμένα θραύσματα από φανταχτερό λευκό ασβεστόλιθο, μαζί με μεγάλες ποσότητες κεραμικών».

Ο ναός είχε εντοπιστεί ήδη από το 1901 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ludwig Borchardt, αλλά τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων ήταν πολύ υψηλά για να πραγματοποιηθούν ανασκαφές. Ωστόσο, από το 2024, αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει περισσότερο από το μισό του ναού, που προηγουμένως ήταν θαμμένος κάτω από ιζήματα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι ανασκαφές εκεί αποκάλυψαν την είσοδο του ναού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού δαπέδου της εισόδου και των ερειπίων μιας κυκλικής στήλης από γρανίτη, που πιθανόν αποτελούσε μέρος της βεράντας της εισόδου. Επίσης, έχουν ανακαλυφθεί τμήματα της αρχικής πέτρινης επένδυσης των τοίχων του διαδρόμου, καθώς και μια σειρά αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως κεραμίδια και πόρτες από γρανίτη.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τα ερείπια μιας εσωτερικής σκάλας που οδηγούσε στην οροφή στο βορειοδυτικό τμήμα του ναού – πιθανώς μια δεύτερη είσοδος.

«Η οροφή του ναού της κοιλάδας πιθανώς χρησιμοποιούνταν για αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά όχι για τη γιορτή των φεστιβάλ», δήλωσε ο Massimiliano Nuzzolo, αρχαιολόγος και συνδιευθυντής των ανασκαφών, στο Live Science.

Το χαμηλότερο επίπεδο του ναού «χρησιμοποιούνταν ως αποβάθρα για τις βάρκες που πλησίαζαν από τον Νείλο ή από ένα από τα παράπλευρα κανάλια του», εξήγησε ο Nuzzolo.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης μια ξεχωριστή συλλογή αντικειμένων, μεταξύ των οποίων δύο ξύλινα κομμάτια του αρχαίου αιγυπτιακού παιχνιδιού «Senet», που μοιάζει με το σύγχρονο σκάκι. «Ο ναός έγινε έτσι κατοικία και για ένα από τα αγαπημένα τοπικά [παιχνίδια]», πρόσθεσε ο Nuzzolo.

Προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι ο ναός, αφού έπαψε να λειτουργεί ως τόπος λατρείας, μετατράπηκε σε μια μικρή κατοικημένη περιοχή που κατοικούνταν από ντόπιους.

Περαιτέρω εργασίες στον χώρο θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για την ιστορία του πριν καλυφθεί από τα ιζήματα του Νείλου.

«Η αποστολή ετοιμάζεται να συνεχίσει το έργο της τις επόμενες σεζόν για να εξερευνήσει περισσότερα στοιχεία αυτού του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου», τόνισε το υπουργείο σε δήλωση του. «Η αποκάλυψη νέων λεπτομερειών θα συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της προέλευσης και της εξέλιξης των Ναών του Ήλιου στην αρχαία Αίγυπτο».

