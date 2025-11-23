Η πιο σημαντική ανακάλυψη φαραωνικού τάφου από το 1946 - Αποκαλύφθηκε η ταφή του Sheshonq III

Η αρχαιολογική ανακάλυψη του τάφου του Φαραώ Sheshonq III στην Τάνις της Αιγύπτου χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες από το 1946 που έγινε στην περιοχή.

Αυτή η αποκάλυψη δίνει νέα δεδομένα για ταφικές πρακτικές της 22ης Δυναστείας της Αιγύπτου και ανοίγει νέους δρόμους για έρευνα σχετικά με τις βασιλικές ταφές κατά την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο.

Η γαλλική αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλής τον Δρ Frédéric Payraudeau από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, αποκάλυψε ένα σύνολο 225 αγαλμάτων ushabti και μια σαρκοφάγο από γρανίτη χωρίς επιγραφές στον βόρειο θάλαμο του τάφου του Φαραώ Osorkon II.

Archaeologists identify Pharaoh Sheshonq III’s sarcophagus alongside 225 ushabti figurines in ancient Tanis https://t.co/Ftp51SZHMD — Talking Pyramids? (@Bennu) November 22, 2025

Τα αγάλματα βρέθηκαν στην αρχική τους θέση, περιτριγυρισμένα από συσσωρευμένα στρώματα λάσπης, κοντά σε μια μυστηριώδη σαρκοφάγο από γρανίτη, η οποία είχε προηγουμένως ανακαλυφθεί χωρίς επιγραφή.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας της σαρκοφάγου έχει λύσει ένα μεγάλο αρχαιολογικό παζλ.

Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι η σαρκοφάγος που βρέθηκε στον τάφο του Οζορκών Β' ανήκε στον Φαραώ Σεσόνκ Γ', έναν από τους σημαντικότερους ηγεμόνες της 22ης Δυναστείας. Η βασιλεία του, η οποία διήρκεσε αρκετές δεκαετίες, άφησε μόνιμες αρχιτεκτονικές και πολιτιστικές συνεισφορές στην Τάνις, η οποία χρησίμευσε ως βόρεια πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της δυναστείας του.

Αυτό το εύρημα εγείρει επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τις βασιλικές ταφικές πρακτικές. Η ακριβής φύση της ταφής του Sheshonq III παραμένει αβέβαιη. Τα στοιχεία δείχνουν δύο πιθανότητες: είτε ο βασιλιάς θάφτηκε απευθείας στον τάφο του Οζορκών Β', είτε τα ταφικά του υπάρχοντα μεταφέρθηκαν εκεί αργότερα, πιθανώς για να προστατευτούν από τους πλιατσικολόγους

Η σημασία της Tanis στην αρχαία αιγυπτιακή ιστορία

Η Τάνις, κάποτε η βόρεια πρωτεύουσα της Αιγύπτου, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της 22ης Δυναστείας. Οι βασιλικοί τάφοι της, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Osorkon II, έχουν δώσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς θησαυρούς που ανακαλύφθηκαν ποτέ στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων θησαυρών Tanis που βρέθηκαν το 1939, που τώρα στεγάζονται στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο. Αυτή η πιο πρόσφατη ανακάλυψη, που σηματοδοτεί την ταυτοποίηση της σαρκοφάγου του Sheshonq III, εμβαθύνει την ιστορική σημασία της τοποθεσίας.

Οι εργασίες στο Tanis συνεχίζονται, με την επόμενη φάση της έρευνας να επικεντρώνεται στην αποκρυπτογράφηση των επιγραφών που βρέθηκαν πρόσφατα.

