Κλεοπάτρα: Αρχαιολόγος πιστεύει ότι βρήκε τον τάφο της - Το στοιχείο «κλειδί» 20ετούς έρευνας

Ένα ελληνοαιγυπτιακό άγαλμα, μέρος της έκθεσης "Κλεοπάτρα: Η αναζήτηση της τελευταίας βασίλισσας της Αιγύπτου", στο Κέντρο Επιστημών της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (2012) - Το άγαλμα είναι μια πτολεμαϊκή βασίλισσα από σκούρα πέτρα που φοράει το συνηθισμένο ένδυμα που χαρακτηρίζει τις ηγεμόνες της Ίσιδας

Η Κάθλιν Μαρτίνεθ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ξεκίνησε την καριέρα της ως ποινικόλόγος, πριν εγκαταλείψει για να ασχοληθεί με το πάθος της, την αρχαιολογία.

Για δύο δεκαετίες αναζητούσε τον τάφο της Κλεοπάτρας, της διάσημης Αιγύπτιας βασίλισσας, η οποία, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, ήταν η τελευταία Φαραώ της χώρας και ηγεμόνας των Πτολεμαίων.

Η αναζήτησή της την οδήγησε στην Ταπόσιρις Μάγκνα, έναν ναό δυτικά της Αλεξάνδρειας, στην αιγυπτιακή παράκτια πόλη Μποργκ Ελ Άραμπ. Αυτή και η ομάδα της πιστεύουν ότι μπορεί να ανακάλυψαν ένα ζωτικό στοιχείο για την τύχη του τάφου της Κλεοπάτρας και πιθανώς έλυσαν ένα μυστήριο 2.000 ετών.

Η πέτρινη προτομή της βασίλισσας Κλεοπάτρας Ζ' σε μουσείο στο κέντρο του Τόκιο (1994) AP/Atsushi Tsukada

Οι αρχαιολόγοι λένε ότι εντόπισαν ένα βυθισμένο λιμάνι στα βάθη της Μεσογείου. Η ανακάλυψή τους υποδηλώνει ότι η Ταπόσιρις Μάγκνα δεν ήταν μόνο ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, αλλά και ένας ναυτιλιακός εμπορικός κόμβος, πολύ πιο εκτεταμένος από ό,τι είχε φανταστεί κανείς προηγουμένως.

«Αυτό καθιστά τον ναό πραγματικά σημαντικό», δήλωσε η Μαρτίνεθ στον National Geographic, και πρόσθεσε «είχε όλες τις προϋποθέσεις για να επιλεγεί η Κλεοπάτρα για να ταφεί μαζί με τον Μάρκο Αντώνιο».

Επίσης, το 2022 ανακάλυψαν έναν θησαυρό από αντικείμενα και δομές στα ερείπια του Taposiris Magna που χρονολογούνται από την εποχή της βασιλείας της Κλεοπάτρας.

Συνάντησαν μια σήραγγα 4.300 ποδιών, που κατευθυνόταν προς τη θάλασσα και μέσα στην οποία βρήκαν κεραμικά από την εποχή των Πτολεμαίων.

Η πρώην δικηγόρος είπε ότι τα δύο ευρήματα μαζί υποδηλώνουν ότι «το λιμάνι ήταν ενεργό κατά την εποχή της Κλεοπάτρας και πριν από την αρχή της δυναστείας».

Η βασίλισσα Κλεοπάτρα Ζ΄ γεννήθηκε το 69 π.Χ. και ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία μόλις 18 ετών, καθιστώντας την, την τελευταία ηγεμόνα της Πτολεμαϊκής περιόδου.

Μετά τη δολοφονία του Καίσαρα, είχε μια 11χρονη παθιασμένη σχέση με τον Μάρκο Αντώνιο, προτού φέρεται να αυτοκτονήσουν και οι δύο μετά τη στρατιωτική ήττα του τελευταίου από τον αντίπαλό του, τον Ρωμαίο ηγεμόνα Οκταβιανό.

Η Μαρτίνεθ πιστεύει ότι η Κλεοπάτρα ήθελε να βρει ένα κρυφό μέρος για το σώμα της και του εραστή της, το οποίο να είναι ασφαλές από τους Ρωμαίους.

Σκέφτηκε όλους τους πιθανούς ναούς στους οποίους θα μπορούσε να φτάσει η βασίλισσα από την Αλεξάνδρεια μέσα σε μια μέρα. Τελικά, περιόρισε την αναζήτησή της στον Taposiris Magna και τον Οκτώβριο του 2005, η ομάδα της ξεκίνησε την αναζήτησή της.

Το National Geographic θα προβάλει ένα ειδικό ντοκιμαντέρ για την ανακάλυψη στις 25 Σεπτεμβρίου με τίτλο ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ.

A legacy tarnished by history. A resting place lost for millennia. Will Nat Geo Explorer Kathleen Martinez uncover the hidden tomb of Cleopatra?#CleopatrasFinalSecret premieres Thursday, September 25 at 10/9c on National Geographic. Streaming on @DisneyPlus and @hulu. pic.twitter.com/1gvtUM2IBI — National Geographic TV (@NatGeoTV) August 21, 2025

