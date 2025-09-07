Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

Μια κοινή αρχαιολογική αποστολή από την Αίγυπτο και τη Δομινικανή Δημοκρατία στις αρχαίες ανασκαφές της Taposiris Magna έφερε στο φως ένα απροσδόκητο εύρημα: ένα μαρμάρινο άγαλμα που ενδέχεται να απεικονίζει τη θρυλική βασίλισσα της Αιγύπτου, Κλεοπάτρα.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι έρευνες στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση της αρχαιολόγου Kathleen Martínez, επικεντρώνονται στην αναζήτηση του χαμένου τάφου της Κλεοπάτρας. Αν και το πρόσφατο εύρημα δεν έλυσε το μυστήριο της ταφής της, άνοιξε νέες προοπτικές σχετικά με την εικόνα της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ανάμεσα στα ευρήματα ξεχώρισαν δύο αγάλματα. Το πρώτο, ένα μαρμάρινο γυναικείο αγαλματίδιο με περίπλοκο διάδημα, πιστεύεται από την ομάδα της Martínez ότι απεικονίζει την Κλεοπάτρα. Το δεύτερο είναι μια προτομή από ασβεστόλιθο με το παραδοσιακό αιγυπτιακό κάλυμμα κεφαλής "Nemes", που παραπέμπει στην ύστερη Πτολεμαϊκή περίοδο.

Ωστόσο, η θεωρία αυτή έχει προκαλέσει επιστημονική διαφωνία. Κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά του αγάλματος δεν ταιριάζουν με τις γνωστές απεικονίσεις της βασίλισσας, αμφισβητώντας έτσι την ταύτισή του.

Ευρήματα από μια χαμένη εποχή

Η αποστολή ανακάλυψε επίσης 337 νομίσματα, μερικά από τα οποία φέρουν την εικόνα της Κλεοπάτρας, καθώς και κεραμικά της ίδιας περιόδου, που τοποθετούν την κατασκευή του ναού στον 1ο αιώνα π.Χ.

Ανακαλύψεις στην Ταπόσιρις Μάγκνα Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Επιπλέον, βρέθηκαν τα ερείπια ενός αρχαίου ελληνικού ναού του 4ου αιώνα π.Χ., κοντά σε ένα σύμπλεγμα υπογείων σηράγγων που φτάνουν σε βάθος 25 μέτρων. Η ανασκαφή αποκάλυψε και ένα μεγάλο νεκροταφείο με 20 κατακόμβες. Σε έναν υπόγειο τάφο, βρέθηκαν εννέα μαρμάρινες προτομές και άλλα αντικείμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα επεκτάθηκε και στην υποβρύχια περιοχή του συμπλέγματος, όπου ομάδα με επικεφαλής τον διάσημο εξερευνητή Robert Ballard, που είχε ανακαλύψει το ναυάγιο του Τιτανικού, βρήκε τεχνητές δομές, ανθρώπινα υπολείμματα και μεγάλη ποσότητα κεραμικών.

Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με την Martínez, υπογραμμίζουν την ιστορική και πολιτισμική σημασία της περιοχής και ίσως προσφέρουν νέες ενδείξεις για τη ζωή, τον πολιτισμό και το τέλος της βασίλισσας.

*Με πληροφορίες από lanacion

