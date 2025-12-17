Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

Newsbomb

Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

(από αριστερά) ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης: Δήμαρχος Περιστερίου, η κα Δανάη Μπάρκα: ηθοποιός, κα Δώρα Λυκάκη: Product & Marketing Director Karcher, ο κος Παναγιώτης Λύκος: Aντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Περιστερίου και οι Πρόσκοποι του Δήμου Περιστερίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καθαρή Εβδομάδα 2025 ολοκληρώθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας πίσω της κάτι που ξεπερνά τις φωταγωγημένες πλατείες και τις κίτρινες καρδιές: μια ισχυρή υπενθύμιση για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά πίσω από τη φροντίδα των πόλεών μας, τους εργαζόμενους που κρατούν τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, λειτουργικούς και ανθρώπινους. Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με την υποστήριξη της Kärcher Greece, η καμπάνια ταξίδεψε φέτος στο Περιστέρι, την Τρίπολη και το Λιτόχωρο, ενώ πολλές ακόμη πόλεις συμμετείχαν συμβολικά φωταγωγώντας τοπόσημα στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της δράσης. Στο microsite katharievdomada.gr έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα 343.558 «Ευχαριστώ», αποτυπώνοντας τη διάθεση των πολιτών να μοιραστούν τη δική τους εκτίμηση και στήριξη.

20251211dtapologistiko-2.jpg

(από αριστερά) ο κος Βαγγέλης Γερολιόλος: Δήμαρχος Διου – Ολύμπου και ο κος Γιάννης Σπαλιάρας: ηθοποιός

Εκεί όπου η πλατεία γίνεται συναίσθημα…

Στο Περιστέρι, παρουσία του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παναγιώτη Λύκου, της Δανάης Μπάρκα και της ομάδας της Kärcher Greece, η πλατεία γέμισε με ανθρώπινη ζεστασιά, καθώς κάτοικοι και εργαζόμενοι μοιράστηκαν στιγμές που ανέδειξαν τον καθημερινό μόχθο των ανθρώπων της καθαριότητας.

20251211dtapologistiko-3.jpg

(από αριστερά) κος Νικόλαος Σπαθάρης: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Διου – Oλύμπου, κα Δώρα Λυκάκη: Product & Marketing Director Karcher, κος Γιάννης Σπαλιάρας: ηθοποιός, κος Βαγγέλης Γερολιόλος: Δήμαρχος Διου – Ολύμπου

20251211dtapologistiko-9.jpg

(από αριστερά) ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης: Δήμαρχος Περιστερίου με τις κυρίες της καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου, και ο κος Παναγιώτης Λύκος: Aντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Περιστερίου.

Στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Τζιούμη, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Οικονομόπουλο και τον Γιάννη Σπαλιάρα, δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα ενότητας, όπου το Επιμελητήριο Αρκαδίας προσέφερε γάντια εργασίας στους οδοκαθαριστές και ο Εμπορικός Σύλλογος χάρισε κίτρινα λουλούδια, προσθέτοντας μια συμβολική πράξη ευαισθησίας και στήριξης.

20251211dtapologistiko-4.jpg

Παιδικές Ζωγραφιές φιλοτεχνημένες από τους Προσκόπους Τρίπολης.

Στο Λιτόχωρο, με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Γερολιόλιο, τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Σπαθάρη και στελέχη της Kärcher Greece, η Κίτρινη Καρδιά ανέδειξε με τον πιο φωτεινό τρόπο το έργο των ανθρώπων που φροντίζουν την πόλη καθημερινά.

20251211dtapologistiko-8.jpg

Mικροί πρόσκοποι από το τοπικό σύστημα προσκόπων Περιστερίου.

Στην Αθήνα, από τις 19 έως 23 Νοεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας φωταγωγήθηκε με κίτρινο χρώμα, ως φόρος τιμής στους 2.862 ανθρώπους καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. «Με μια συμβολική κίνηση λέμε το “ευχαριστώ” που οφείλουμε σε όσους δουλεύουν νυχθημερόν για τη φροντίδα αυτής της πόλης», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, σηματοδοτώντας τον πυρήνα της δράσης και την ανάγκη να προβάλλονται πρόσωπα και ρόλοι που συνήθως μένουν στη σκιά.

20251211dtapologistiko-5.jpg

Φωτογραφία 5: Μια κίτρινη καρδιά φώτισε την κεντρική πλατεία του Λιτοχώρου

Την Καθαρή Εβδομάδα αγκάλιασαν και φέτος σημαντικοί φορείς και οργανισμοί, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τα μηνύματα σεβασμού, συμπαράστασης και εκτίμησης προς τους ανθρώπους της καθαριότητας. Η Humanity Greece συνέβαλε με τη δική της κοινωνική δυναμική, oι Πρόσκοποι πρόσφεραν ζωγραφιές με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα στους οδοκαθαριστές που παρευρέθηκαν στις φωταγωγήσεις, ενώ το Pet City Group κινητοποίησε το κοινό μέσα από τα ειδικά αυτοκόλλητα βιτρίνας στα 102 καταστήματα του δικτύου του. Στη δράση συμμετείχε και το ΟΑΚΑ, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενώ πολύτιμη ήταν η υποστήριξη της DPG Digital Media Group και της Karydakis Media, που συνέβαλαν ως χορηγοί επικοινωνίας, διαδίδοντας το μήνυμα της Καθαρής Εβδομάδας σε ένα ευρύ κοινό και ενισχύοντας τον κοινωνικό της αντίκτυπο.

20251211dtapologistiko-6.jpg

Η φωταγώγηση της πλατείας Ομονοίας.

Η Καθαρή Εβδομάδα δεν αποτελεί απλώς μια δράση. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε δρόμο, κάθε δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, κάθε γραφείο και κάθε γειτονιά, υπάρχουν άνθρωποι που μας φροντίζουν καθημερινά. Η φετινή Καθαρή Εβδομάδα ένωσε πόλεις, φορείς και πολίτες σε έναν κοινό παλμό. Έναν παλμό που μας καλεί να βλέπουμε, να σεβόμαστε και να στηρίζουμε όσους βρίσκονται εκεί πριν από εμάς και φεύγουν μετά από εμάς.

20251211dtapologistiko-7.jpg

Στηρίζοντας τη δράση με μια κίτρινη καρδιά/αυτοκόλλητο στην είσοδο κάθε καταστήματος Pet City.

20251211dtapologistiko-10.jpg

κα Δανάη Μπάρκα: ηθοποιός

20251211dtapologistiko-11.jpg

H ομάδα της Karcher με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τριπόλεως και τον κο Γιάννη Σπαλιάρα.

20251211dtapologistiko-13.jpg

Λουλούδια και καρδιές γέμισαν τις αγκαλιές των παρευρισκόμενων.

202512xx11apologistiko-12.jpg

O κος Γιάννης Σπαλιάρας: ηθοποιός

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικό «Ρουκ…Σουτ» με παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR (Βίντεο)

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο σταθμός στο Μοναστηράκι αλλάζει εμφάνιση - Ξεκινούν οι τεχνικές εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε δημοφιλής DJ στο Γιοχάνεσμπουργκ - Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 17χρονος μαθητής απείλησε καθηγητές και αποπειράθηκε να χτυπήσει τον Διευθυντή

14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές - Η πρώτη εκτίμηση

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα Ιωάννινα – Σε υψηλά επίπεδα η αιθαλομίχλη

14:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

14:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18–29 ετών - Έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «βολές» Πούτιν κατά της Δύσης: Υστερία οι «προετοιμασίες» για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

14:00LIFESTYLE

Εσείς, θα βάζετε «αγγελία» για τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ; Δείτε τι έγινε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Creta Farms: «Εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας - Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για κύκλωμα κοκαΐνης και «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά το «εσείς τι παριστάνετε;» της Ζωής, η Συρεγγέλα διέκοψε την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «για να ηρεμήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ