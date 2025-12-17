Καθαρή Εβδομάδα 2025: 3 καρδιές, 1 μήνυμα ευγνωμοσύνης, 343.558 ευχαριστώ

(από αριστερά) ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης: Δήμαρχος Περιστερίου, η κα Δανάη Μπάρκα: ηθοποιός, κα Δώρα Λυκάκη: Product & Marketing Director Karcher, ο κος Παναγιώτης Λύκος: Aντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Περιστερίου και οι Πρόσκοποι του Δήμου Περιστερίου.

Η Καθαρή Εβδομάδα 2025 ολοκληρώθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας πίσω της κάτι που ξεπερνά τις φωταγωγημένες πλατείες και τις κίτρινες καρδιές: μια ισχυρή υπενθύμιση για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά πίσω από τη φροντίδα των πόλεών μας, τους εργαζόμενους που κρατούν τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, λειτουργικούς και ανθρώπινους. Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με την υποστήριξη της Kärcher Greece, η καμπάνια ταξίδεψε φέτος στο Περιστέρι, την Τρίπολη και το Λιτόχωρο, ενώ πολλές ακόμη πόλεις συμμετείχαν συμβολικά φωταγωγώντας τοπόσημα στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της δράσης. Στο microsite katharievdomada.gr έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα 343.558 «Ευχαριστώ», αποτυπώνοντας τη διάθεση των πολιτών να μοιραστούν τη δική τους εκτίμηση και στήριξη.

(από αριστερά) ο κος Βαγγέλης Γερολιόλος: Δήμαρχος Διου – Ολύμπου και ο κος Γιάννης Σπαλιάρας: ηθοποιός

Εκεί όπου η πλατεία γίνεται συναίσθημα…

Στο Περιστέρι, παρουσία του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παναγιώτη Λύκου, της Δανάης Μπάρκα και της ομάδας της Kärcher Greece, η πλατεία γέμισε με ανθρώπινη ζεστασιά, καθώς κάτοικοι και εργαζόμενοι μοιράστηκαν στιγμές που ανέδειξαν τον καθημερινό μόχθο των ανθρώπων της καθαριότητας.

(από αριστερά) κος Νικόλαος Σπαθάρης: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Διου – Oλύμπου, κα Δώρα Λυκάκη: Product & Marketing Director Karcher, κος Γιάννης Σπαλιάρας: ηθοποιός, κος Βαγγέλης Γερολιόλος: Δήμαρχος Διου – Ολύμπου

(από αριστερά) ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης: Δήμαρχος Περιστερίου με τις κυρίες της καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου, και ο κος Παναγιώτης Λύκος: Aντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Περιστερίου.

Στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Τζιούμη, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Οικονομόπουλο και τον Γιάννη Σπαλιάρα, δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα ενότητας, όπου το Επιμελητήριο Αρκαδίας προσέφερε γάντια εργασίας στους οδοκαθαριστές και ο Εμπορικός Σύλλογος χάρισε κίτρινα λουλούδια, προσθέτοντας μια συμβολική πράξη ευαισθησίας και στήριξης.

Παιδικές Ζωγραφιές φιλοτεχνημένες από τους Προσκόπους Τρίπολης.

Στο Λιτόχωρο, με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Γερολιόλιο, τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Σπαθάρη και στελέχη της Kärcher Greece, η Κίτρινη Καρδιά ανέδειξε με τον πιο φωτεινό τρόπο το έργο των ανθρώπων που φροντίζουν την πόλη καθημερινά.

Mικροί πρόσκοποι από το τοπικό σύστημα προσκόπων Περιστερίου.

Στην Αθήνα, από τις 19 έως 23 Νοεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας φωταγωγήθηκε με κίτρινο χρώμα, ως φόρος τιμής στους 2.862 ανθρώπους καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. «Με μια συμβολική κίνηση λέμε το “ευχαριστώ” που οφείλουμε σε όσους δουλεύουν νυχθημερόν για τη φροντίδα αυτής της πόλης», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, σηματοδοτώντας τον πυρήνα της δράσης και την ανάγκη να προβάλλονται πρόσωπα και ρόλοι που συνήθως μένουν στη σκιά.

Φωτογραφία 5: Μια κίτρινη καρδιά φώτισε την κεντρική πλατεία του Λιτοχώρου

Την Καθαρή Εβδομάδα αγκάλιασαν και φέτος σημαντικοί φορείς και οργανισμοί, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τα μηνύματα σεβασμού, συμπαράστασης και εκτίμησης προς τους ανθρώπους της καθαριότητας. Η Humanity Greece συνέβαλε με τη δική της κοινωνική δυναμική, oι Πρόσκοποι πρόσφεραν ζωγραφιές με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα στους οδοκαθαριστές που παρευρέθηκαν στις φωταγωγήσεις, ενώ το Pet City Group κινητοποίησε το κοινό μέσα από τα ειδικά αυτοκόλλητα βιτρίνας στα 102 καταστήματα του δικτύου του. Στη δράση συμμετείχε και το ΟΑΚΑ, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενώ πολύτιμη ήταν η υποστήριξη της DPG Digital Media Group και της Karydakis Media, που συνέβαλαν ως χορηγοί επικοινωνίας, διαδίδοντας το μήνυμα της Καθαρής Εβδομάδας σε ένα ευρύ κοινό και ενισχύοντας τον κοινωνικό της αντίκτυπο.

Η φωταγώγηση της πλατείας Ομονοίας.

Η Καθαρή Εβδομάδα δεν αποτελεί απλώς μια δράση. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε δρόμο, κάθε δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, κάθε γραφείο και κάθε γειτονιά, υπάρχουν άνθρωποι που μας φροντίζουν καθημερινά. Η φετινή Καθαρή Εβδομάδα ένωσε πόλεις, φορείς και πολίτες σε έναν κοινό παλμό. Έναν παλμό που μας καλεί να βλέπουμε, να σεβόμαστε και να στηρίζουμε όσους βρίσκονται εκεί πριν από εμάς και φεύγουν μετά από εμάς.

Στηρίζοντας τη δράση με μια κίτρινη καρδιά/αυτοκόλλητο στην είσοδο κάθε καταστήματος Pet City.

κα Δανάη Μπάρκα: ηθοποιός

H ομάδα της Karcher με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τριπόλεως και τον κο Γιάννη Σπαλιάρα.

Λουλούδια και καρδιές γέμισαν τις αγκαλιές των παρευρισκόμενων.