Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ»

«Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ», λένε οι φίλοι του Ραφαήλ αποχαιρετώντας τον για πάντα, σήμερα, στο Τυμπάκι, την πατρίδα του που έχει βυθιστεί στο πένθος από τον άδικο χαμό του.

Ήταν όνειρό του να γίνει αξιωματικός, να καταταχθεί στον Στρατό και του άρεσε εκεί που ήταν, λένε για τον φίλο τους και συμπληρώνουν πως ήταν πάντα ένα εξαιρετικά καλό παιδί που βοηθούσε παντού και εργαζόταν στον συνεταιρισμό της πατρίδας του.

Οι καμπάνες από το πρωί ηχούν πένθιμα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο νεαρός – αυτό το τόσο χαμογελαστό και καλό παιδί για το οποίο μιλούν όλοι- «έφυγε» με τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή.

Αρκετός κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου για την κηδεία του Ραφαήλ, όλοι για να πουν τον στερνό αντίο στον αγαπημένο συγγενή και φίλο. Στεφάνι απέστειλε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ανάμεσα στους επίσημους που παρευρίσκονται είναι ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, Αντιδήμαρχοι και λοιποί φορείς της περιοχής.

Παρόντες στην κηδεία είναι ο Αρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95ης Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης και ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης, όταν σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στην Αφάντου Ρόδου.

Στο στερνό «αντίο» στον Ραφαήλ παρευρίσκονται και ένστολοι από τη Frontex, αφού ο Μανώλης Γαλυφιανάκης, πατέρας του εκλιπόντος, είναι Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου.

