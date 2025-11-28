Τυμπάκι: Κλειστά το Γυμνάσιο και το Λύκειο για την κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ

Στο Τυμπάκι θα γραφτεί αύριο η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τον 19χρονο Ραφαήλ, τον επαγγελματία οπλίτη που σκοτώθηκε όταν χειροβομβίδα εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου, στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης.

Σύσσωμο το χωριό, όπου μεγάλωσε ο αδικοχαμένος νεαρός, θα τον οδηγήσει στην τελευταία του κατοικία.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το e-mesara.gr, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:00 και για όση ώρα διαρκέσει η νεκρώσιμη ακολουθία, «σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Η κηδεία του 19χρονου θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.