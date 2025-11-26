Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

Δήλωση για το τραγικό συμβάν σε πεδίο βολής στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης (26/11), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ΕΠΟΠ επιλοχία, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφορήθηκε για το τραγικό συμβάν, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη και εύχεται την αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε σοβαρά.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας πληροφορήθηκε το

τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο. Εκφράζει τα

θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται

επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία», αναφέρει η δήλωση.

