Ελασσόνα: Άνδρας με άνοια πήρε τη μηχανή του γιού του και ανάποδα στην εθνική χωρίς δίπλωμα

Από άνοια και κατάθλιψη έπασχε ένας 74χρονος, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε χωριό της Ελασσόνας πήρε τη μοτοσικλέτα του γιού του για να πάει να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του πατέρα του, της μητέρας του και του αδερφού του που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά φαίνεται ότι μπερδεύτηκε, έχασε τον δρόμο και βρέθηκε να οδηγεί αντίθετα στην ΠΑΘΕ χωρίς δίπλωμα και στο ρεύμα προς Αθήνα, ανέβαινε προς Θεσσαλονίκη…

Ο ηλικιωμένος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών, προς 10 € ημερησίως, είχε κάνει έφεση και στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου που εκδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή η υπόθεση, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών, με αναστολή.

Στις 27 Οκτωβρίου 2024, ο 72χρονος συνελήφθη επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας, διότι κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, με αντίθετη κατεύθυνση προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας, διαταράσσοντας την ασφάλεια της συγκοινωνίας του Αυτοκινητοδρόμου.

Στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε δια συνηγόρου, ο οποίος ζήτησε μειωμένο καταλογισμό για τον κατηγορούμενο, ο οποίος πάσχει από άνοια, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε, ωστόσο του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Πρωτόδικα ο γιός του κατηγορούμενου είχε καταθέσει ότι από το 2022,ο πατέρας του διαγνώστηκε με κατάθλιψη και λόγω της κατάστασής του δεν οδηγούσε ούτε το δίκυκλο ούτε το Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχε η οικογένεια, ωστόσο τη συγκεκριμένη ημέρα, στις 27 Οκτωβρίου 2024, ο 72χρονος πήρε τα κλειδιά του δικύκλου για να πάει να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του πατέρα του, της μητέρας του και του αδερφού του που έχουν φύγει από τη ζωή και στην κατάστασή του χάθηκε και βρέθηκε στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Αλμυρού, αν και νόμιζε ότι ήταν στο Δομένικο Ελασσόνας!

