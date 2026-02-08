Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ

Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου στην Ελλάδα εκπληρώνει η σημερινή μέρα, με το… κυρίως πιάτο της 20ης αγωνιστικής – Ντέρμπι αιωνίων και Θεσσαλονίκης «κλέβουν» την παράσταση.

Newsbomb

Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερη μέρα της 20ης αγωνιστικής στη Super League και το πράγμα σοβαρεύει. Πέρα από τα play offs όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, σήμερα διεξάγονται δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Για πολλούς οι ιστορικότερες κόντρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Απ’ τις τέσσερις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες, οι δύο είναι μεγάλα ντέρμπι. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην «μητέρα των μαχών» της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στο απόλυτο ντέρμπι αιωνίων για τη χώρα.

Και οι τέσσερις ομάδες έχουν τους δικούς τους λόγους πέραν του αυτονόητου γοήτρου, για να πάρουν αποτέλεσμα. «Δικέφαλος» και «ερυθρόλευκοι» για τη «μάχη» που δίνουν για τον τίτλο. Απ’ την άλλη, οι «κίτρινοι» και οι «πράσινοι» κυνηγούν την καλύτερη δυνατή συγκομιδή μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι Αθηναίοι για να μπουν στην τετράδα και οι Θεσσαλονικείς για να έχουν πρώτο λόγο για την 5η θέση και την πιθανή ευρωπαϊκή έξοδο.

Το πρόγραμμα της ημέρας «ανοίγει» με τον Πανσερραϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ. Οι Σερραίοι παίζουν το τελευταίο τους… χαρτί για πιθανή σωτηρία, ενώ η Ένωση θέλει πάση θυσία τη νίκη σε μια έδρα που το «πρέπει» είναι μεγάλο για τους τρεις βαθμούς.

Τέλος, στην Κρήτη ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Στην δεύτερη απ’ τις τρεις σερί αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Οι Ηρακλειώτες θέλουν να εδραιωθούν στις θέσεις 5-8, ενώ η ομάδα της Βοιωτίας θέλει να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά της για τη συμμετοχή στα play offs.

SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4
  • Asteras Aktor – Βόλος 2-0
  • Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Novasports Prime
  • 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1
  • 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Novasports Prime
  • 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 46

2. ΑΕΚ 45

3. ΠΑΟΚ 44 -18αγ.

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29 -18αγ.

6. Άρης 25

7. Βόλος 25 -20αγ.

8. ΟΦΗ 21 -18αγ.

9. Ατρόμητος 20 -20αγ.

10.Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19 -20αγ.

12. Παναιτωλικός 18 -20αγ.

13. Asteras Aktor 16 -20αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:23ΚΟΣΜΟΣ

Βιομοριακή αρχαιολογία: Η τεχνολογία αιχμής που «ξεκλειδώνει» τις οσμές του παρελθόντος

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Γάμου: Ο θεσμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από τον Αδάμ και τη Εύα… ως τις μέρες μας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ευρώπη: Θα «σκόνταφτε» στο εμπόδιο της Κίνας που κατέχει δίκτυα μεταφορών και υποδομές; - Η Στρατιωτική Συνθήκη Σένγκεν και το αδιέξοδο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα... μονοπάτια του σμήναρχου μέχρι την Κίνα και ο «άνθρωπος-σκιά»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο - Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμής

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Εκλογές για βουλή και δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής των 3 Doors Down

04:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Προς άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης μετά τα επεισόδια

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Προ των πυλών εκλογικός θρίαμβος της «σιδηράς κυρίας» Σανάε Τακαΐτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

01:05ΣΕΙΣΜΟΙ

Κρήτη: Σεισμός ταρακούνησε το νησί

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα... μονοπάτια του σμήναρχου μέχρι την Κίνα και ο «άνθρωπος-σκιά»

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ