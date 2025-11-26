Συλλυπητήρια Δένδια για τον 19χρονο στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η σκέψη του βρίσκεται στην οικογένεια του νεαρού στρατιώτη και στους συναδέλφους του, στους οποίους απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια. Επιπλέον, ανέφερε πως ο τραυματίας επιλοχίας, 39 ετών και πατέρας δύο παιδιών, νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Αφάντου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης, όπου δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούν σε μονάδα της Ρόδου επιχειρούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) επιβεβαιώνει την απώλεια ζωής του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του επιλοχία.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.