Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

Το βράδυ της Πέμπτης, η πολυαναμενόμενη παραγωγή μυθοπλασίας με τίτλο «Οι

Αθώοι» έκανε πρεμιέρα στη συχνότητα του MEGA. Εμπνευσμένη από το

πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην

Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του

Νίκου Κουτελιδάκη.

Το πρώτο επεισόδιο κέρδισε το κοινό, σημειώνοντας στους πίνακες τηλεθέασης

17,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για ικανοποιητικά

νούμερα καθώς ο ανταγωνισμός, την ίδια ώρα, ήταν σκληρός. Για παράδειγμα, η

σειρά βρέθηκε απέναντι από το «MasterChef» του STAR, που κατέκτησε το 13,9%

του συνόλου και το 17,8% του δυναμικού κοινού, αλλά και από τις σειρές του

ALPHA. Η νέα κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» συγκέντρωσε 17,3% στο σύνολο

και 18,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ακολούθησε,

έκανε 13,5% και 11,7%.

Όσον αφορά στο X; Οι χρήστες αποθέωσαν τη σειρά «Οι Αθώοι» με τα σχόλιά

τους. «Η σειρά είναι αριστούργημα. Εξαιρετικές ερμηνείες, σκηνοθεσία,

μουσική… Χαίρομαι που βλέπω επιτέλους οπτικοποιημένο το αγαπημένο διήγημα

του Θεοτόκη…Η ιστορία του Γιάννου με συγκινεί βαθιά», «Υπέροχη δουλειά...

Φανταστική φωτογραφία, καταπληκτικά τοπία... Πολύ δυνατό πρώτο επεισόδιο,

όλοι τους ένας κι ένας», ήταν κάποια από τα μηνύματα.

Η παραγωγή θα επιστρέψει, με το δεύτερο επεισόδιο, την επόμενη Πέμπτη 12

Φεβρουαρίου, στις 22.20, στο MEGA.

