Άκης Πετρετζίκης: Ράγισε το πλευρό του - Καρέ καρέ το βίντεο με το ατύχημα

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης ο οποίο όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους με ένα βίντεο στο Instagram, έσπασε το πλευρό του με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο σπίτι του και να αναρρώνει.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Έλληνας σεφ το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, στο τελευταίο θέμα των γυρισμάτων της τηλεοπτικής του εκπομπής πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, όταν το πρόγραμμα περιλάμβανε βόλτα με άλογα, η οποία έμελλε να είναι και μοιραία γι΄αυτόν.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», εξήγησε.

Μάλιστα στο βίντεο που ανέβασε εξηγώντας τι του συνέβη, μοιράστηκε και την στιγμή της πτώσης του η οποία έχει καταγραφεί στην κάμερα.

Δείτε το βίντεο: