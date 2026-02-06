MasterChef: Όταν η επιτυχία έχει όνομα

Ο διαγωνισμός μαγειρικής ξεχωρίζει και υπάρχει λόγος

Κατερίνα Θεοδωροπούλου


Δεν είναι εύκολη υπόθεση ένα πρόγραμμα, ειδικά τη φετινή σεζόν, να κάνει τη
διαφορά στην τηλεοπτική αρένα και να είναι αυταπόδεικτο ότι ξεχωρίζει στους
πίνακες τηλεθέασης.

Το «MasterChef» ήρθε με αέρα ανανέωσης και «πιπεράτων»
λεπτομερειών με τον δέκατο κύκλο να δείξει ξανά ότι η επιτυχία μπορεί να έχει
όνομα.

Φυσικά και η παραγωγή έχει τον ρόλο της, όμως σε αυτό το πρότζεκτ οι τρεις
κριτές είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη μεγάλη επιτυχία. Πάνος Ιωαννίδης,
Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος μπόρεσαν και έγιναν, από τις
πρώτες στιγμές της κοινής τους τηλεοπτικής εμφάνισης, αγαπημένοι τηλεθεατών,
κριτικών και σεφ, κερδίζοντας τη συμπάθεια του κόσμου και τον σεβασμό όσων γνωρίζουν από την τέχνη της μαγειρικής.

Προερχόμενοι από διαφορετικούς κόσμους, με κοινό στοιχείο όμως την αγάπη τους για τη μαγειρική και το ότι ήταν άφθαρτοι στα τηλεοπτικά δρώμενα, συναντήθηκαν on camera στο «MasterChef» το 2018 (ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος βρέθηκε από τον πρώτο κύκλο στο STAR ως Food and Beverage Manager, ωστόσο αντικατέστησε τον Δημήτρη Σκαρμούτσο το 2018 ενώ Πάνος Ιωαννίδης και Σωτήρης Κοντιζάς ήταν από πριν κριτές) για να κάνουν την ανατροπή και να αποδείξουν ότι το τηλεοπτικό coolness πάντα επιβραβεύεται. Σήμερα, οχτώ χρόνια μετά, συνεχίζουν να θεωρούνται ως το αλατοπίπερο του πρότζεκτ και ένας από τους βασικούς λόγους που το «MasterChef» συζητιέται.

Πάνος Ιωαννίδης, ο αυστηρός και γοητευτικός

Εχει τον τίτλο του αυστηρού του διαγωνισμού, ωστόσο η κριτική του πάντα είναι
δίκαιη και σωστή. Το ταξίδι του στη μαγειρική ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών με
σπουδές στη Θεσσαλονίκη ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ιταλία όπου
εργάστηκε σε εστιατόρια στο Μιλάνο και τη Σαρδηνία. Το 1999 επέστρεψε στην
Ελλάδα, ξεκινώντας να εργάζεται στη Βασιλική Πρεσβεία της Δανίας μέχρι και το
2014. Το 2007 απέκτησε bachelor στο restaurant management, στο marketing και
τον βιομηχανικό σχεδιασμό έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, παράλληλα υπήρξε καθηγητής σε μαγειρικές σχολές και συνεργάστηκε με ελληνικούς εκδοτικούς οίκους ως food stylist σε περιοδικά γαστρονομίας.

Το 2010 δήλωσε συμμετοχή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής για επαγγελματίες chef «Top Chef», αποχωρώντας οικειοθελώς. Την άνοιξη του 2017, όταν έγινε γνωστή η επιστροφή του τηλεοπτικού προγράμματος «MasterChef Greece» στην ελληνική τηλεόραση μέσω του STAR, ανακοινώθηκε πως έχει μία από τις τρεις θέσεις της
κριτικής επιτροπής. Έκτοτε, έχει δημιουργήσει τα δικά του εστιατόρια, σημειώνει
μία λαμπρή πορεία στον κόσμο της εστίασης με φιλόδοξα πρότζεκτ αλλά κυρίως η
επιτυχία του έφερε και γούρι στην προσωπική του ζωή. Έχει βρει τη συνοδοιπόρο
στη ζωή του και μαζί έχουν αποκτήσει ένα υπέροχο παιδί.

Σωτήρης Κοντιζάς, ο star της κουζίνας

Η δημοφιλία που του χάρισε το «MasterChef» τον απογείωσε! Για πολύ καιρό το
όνομά του φιγούραρε σε περιοδικά και tabloids, προσπαθώντας όλοι να μάθουν
ποιος είναι ο ταλαντούχος κ. Κοντιζάς! Γεννημένος από μητέρα Ιαπωνέζα κι
Έλληνα πατέρα, μεγάλωσε στην Αθήνα, ήταν εύζωνας, ενώ τον ακολουθούσαν οι
γεύσεις από τη μακρινή Ιαπωνία. Αφού πήρε το πτυχίο των Οικονομικών από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο κι εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος, παράτησε τα
πάντα για να ασχοληθεί με τη μεγάλη του αγάπη, τη μαγειρική. Το 2005 έκανε τα
πρώτα του βήματα στις κουζίνες πλάι στον Χριστόφορο Πέσκια με τον οποίο
συμπορεύτηκαν για αρκετά χρόνια.

Στη συνέχεια αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στα καλύτερα εστιατόρια της Κοπεγχάγης και του Λονδίνου, ενώ επιστρέφοντας προκάλεσε πάταγο στον γαστριμαργικό χάρτη της πόλης με το «Nolan». Το 2017 ήρθε η στιγμή του «MasterChef» και είδε τη ζωή του να αλλάζει, χωρίς όμως να τον επηρεάζει σε κάτι ουσιαστικά, αφού ο Σωτήρης έχει τις δικές του σταθερές. Μία από τις «αξίες» της ζωής του η οικογένειά του, η γυναίκα του Δέσποινα και τα παιδιά τους, αλλά και η τάξη-καθαριότητα στην κουζίνα. Όσον αφορά στο γούρι του; Αποκάλυψε ότι ένα ζευγάρι κίτρινα παπούτσια -δώρο της συζύγου του- τον συνοδεύουν εδώ και χρόνια στις πρώτες οντισιόν του μαγειρικού ριάλιτι!

Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο θείος Λεωνίδας που αγάπησαν όλοι

Φανατικός οπαδός του Πανιωνίου, με τεράστια αδυναμία στα ζώα, μπαμπάς πλέον
ενός μικρού αγοριού που λατρεύει, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος από την πρώτη
στιγμή απέδειξε ότι ήρθε για να μείνει!

Ακολουθώντας την αγάπη του για τη μαγειρική και τις παρορμήσεις του, δεν τελείωσε ποτέ τη σχολή στην οποία γράφτηκε μετά το Λύκειο, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο να μπει στην κουζίνα του Semiramis και από εκεί, με ένα τολμηρό άλμα, να βρεθεί στο Λονδίνο για να «σπουδάσει» στο πανεπιστήμιο ενός κορυφαίου εστιατορίου, με «δάσκαλο» τον Gordon Ramsey, αλλά και για να ξεχωρίσει στην Ισπανία δουλεύοντας για τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, όπως στο εμβληματικό Mugaritz. Το πρώτο του αστέρι Michelin, μάλιστα, το πήρε μαζί με τον Jerom Seres.

Το 2018, η είσοδός του στην κριτική επιτροπή του «MasterChef» τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό κι έκτοτε έγινε ο αγαπημένος «θείο Λεωνίδας» του κοινού. Πριν από κάποιες σεζόν, αποδεικνύοντας ότι είναι γεννημένος… να δοκιμάζει πράγματα, αποφάσισε να αναλάβει και την παρουσίαση του ριάλιτι «Φάρμα» κερδίζοντας ξανά τις
εντυπώσεις.

